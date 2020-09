Salió de su casa y lo amenazaron a tiros para que no testifique por un crimen

Este miércoles un joven de 24 años se presentó en la comisaría octava para realizar una denuncia por amenazas. Según el mismo dijo, había recibido una cédula judicial para prestar declaración en la causa de un homicidio, el de Daniel Ruíz Díaz, en la cual él resultaba ser testigo.

Durante la tarde, cuando salía de su domicilio en Sarmiento al 8000 y al llegar a la intersección de Matheu fue amenazado por dos personas que se desplazaban en moto, a las cuales dijo no reconocer, quienes dispararon dos veces y le gritaron que no vaya a declarar, no como una advertencia, sino como una amenaza de que al hacerlo algo podría llegar a pasar.

Por el momento no se ha podido dar con los desconocidos y el muchacho está en su casa, con miedo ante la posibilidad de lo que pueda llegar a pasar. La declaración la debería realizar este viernes.

El crimen de Ruíz Díaz

El sábado 18 de julio fue asesinado a balazos en calle Larrea al 1600 Daniel Ruíz Díaz. Esa misma noche en el mismo sector geográfico del barrio Guadalupe Oeste, Daniel Miltón de 20 años, también fue herido y llevado al hospital Cullen. A casi dos meses de la ocurrencia de ambos ataques criminales, se ignora si uno y otro tienen relación, o son hechos independientes entre sí. Ruíz Díaz fallecido. Miltón sigue vivo.