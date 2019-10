Santa Fe debatió sobre "el rol de los argentinos en la Argentina que se viene"

A partir de una iniciativa de Mesas de Trabajo, se realizó en la ciudad la charla “El rol de todos en la Argentina que se viene” que contó con la disertación de la Responsable técnica del Frente de Todos en Santa Fe y dirigente justicialista Natalí Bedini y las dirigentes radicales Carmela Moreau y María Losada.

El encuentro que se llevó a cabo en el salón Solar de Mayo fue moderada por Violeta Quiroz y Susana Neponuceno, integrantes de Mesas de Trabajo. Desde la organización, sostuvieron que uno de los objetivos de la reunión fue plantear "una charla amena para compatibilizar ideas y trabajar por la reconstrucción del país".

bedini 1.jpg Natalí Bedini (izq.) y María Losada.

En su exposición, Natalí Bedini hizo un repaso de los puntos en común que unieron al peronismo y el radicalismo en la historia política del siglo XX. "El peronismo, con el menemismo, y el radicalismo, con la Alianza, tuvieron las mismas contradicciones en la década del 90, es decir, con modelos económicos que generaron contradicciones dentro de ambas militancias. Y pienso: ¿en qué lado hubiésemos estado ambos partidos en el golpe de estado de 1930, en 1955, en 1976 y en qué lado estuvimos en el 2001? No necesito más explicaciones para decir que ambos partidos tenemos el mismo origen y una espalda enorme que es la clase trabajadora argentina. Y ahora, en otro momento de crisis para el país, estamos ambos en el mismo lugar con algo nuevo que es el Frente para Todos liderado por Alberto Fernández y Cristina. Un filósofo decía: «Ningún país se realiza si no es con aquellas personas que trabajan», y a esas personas van a representar Alberto y Cristina desde el 10 de diciembre en Argentina. Y lo que no tenemos que permitir es esta continuidad cíclica donde arreglamos las cosas y luego vuelve el partido autonomista nacional, las dictaduras militares o el macrismo para destruir todo lo que construimos. Como cuando nació el radicalismo y el peronismo, sostengamos los trabajadores y las trabajadoras en este caso al Frente de Todos y brindemoslé todo el apoyo a Alberto Fernández".

bedini 2.jpg Carmela Moreau y Natalí Bedini, luego del debate.

Por su parte, la dirigente del "radicalismo alfonsinista" Carmela Moreau en su visita a la ciudad sostuvo que "es bochornoso que los precios de lo que producimos estén dolarizados. Necesitamos de un contrato social para que la canasta básica alimentaria esté al alcance de todos los argentinos y se reduzcan los índices de pobreza e indigencia". Además resaltó que el actual gobierno no solo deja "una gran deuda externa" sino también "una deuda interna en lo social y lo político". Respecto al crecimiento de la pobreza, destacó el caso del Gran Santa Fe donde en una población de 500 mil habitantes, "200 mil están por debajo de la línea de la pobreza y otros 30 mil son indigentes". Para la dirigente esa realidad atraviesa casi todo el país con "destrucción del empleo, de las industrias y las pymes".