Santa Fe es un horno: sigue el alerta amarillo por temperaturas extremas y seguirán las máximas por encima de los 40°C

Esto se extenderá al menos hasta el martes, cuando las máximas podrían alcanzar los 41 grados, según el Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM).

24 de enero 2026 · 11:44hs
Santa Fe atraviesa una nueva ola de calor con alerta amarillo por temperaturas extremas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que continúa vigente para todos los departamentos de la provincia.

Esto se extenderá al menos hasta el martes, cuando las máximas podrían alcanzar los 41 grados, según el pronóstico del Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM).

Pronóstico para Santa Fe

Para este sábado 24 de enero, se espera una jornada con cielo mayormente despejado, condiciones relativamente estables y una temperatura máxima cercana a los 39°C, con una mínima de 23°C. El organismo explicó que se produjo un cambio en la configuración atmosférica, con corrientes predominantes en altura desde el oeste que transportan aire cálido y seco, mientras que en superficie ingresan corrientes cálidas y algo más húmedas, lo que favorece el ascenso térmico.

El domingo 25 el calor se intensificará aún más. El CIM anticipa una máxima de 40°C y una mínima de 24°C, con cielo mayormente despejado y condiciones algo inestables, aunque sin probabilidad significativa de precipitaciones. Los vientos se mantendrán leves a moderados del sector este y noreste.

LEER MÁS: Santa Fe bajo alerta roja por incendios forestales: la provincia planifica acciones y suma un avión hidrante para combatir el fuego

La situación se mantendrá durante el lunes 26, con temperaturas elevadas y escaso alivio nocturno: se prevé una mínima de 24°C y una máxima de 39°C, con nubosidad variable y ambiente inestable. Recién hacia la noche podrían comenzar a percibirse cambios en la circulación del viento.

Martes, el día más caluroso

El martes 27 sería el día más agobiante de la semana. El pronóstico indica una máxima de 41°C, con mínimas que se mantendrán elevadas y una baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas. Recién hacia ese día se espera el avance lento de un sistema frontal frío desde el sur del continente, que podría generar un cambio gradual de las condiciones y un descenso térmico posterior.

Desde el CIM señalaron que el escenario continuará siendo caluroso e inestable, por lo que recomiendan extremar cuidados, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, y evitar la exposición al sol en las horas centrales del día.

