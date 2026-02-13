Uno Santa Fe | Unión | San Lorenzo

Cuándo fue la última vez que Unión perdió ante San Lorenzo en el 15 de Abril

A casi cuatro años de aquella noche, el 2-1 del 19 de abril de 2022 por la Copa de la Liga sigue siendo el último triunfo azulgrana en el 15 de Abril.

13 de febrero 2026 · 15:53hs
Cuándo fue la última vez que Unión perdió ante San Lorenzo en el 15 de Abril

La última victoria de San Lorenzo en Santa Fe se remonta al 19 de abril de 2022. Aquella noche, el Ciclón se impuso 2-1 ante Unión en el 15 de Abril, con un plan de partido pragmático, eficacia en pelota detenida y una actuación determinante de Federico Gattoni.

Un golpe que marcó el trámite

El equipo azulgrana encontró ventaja temprano. A los 7 minutos del primer tiempo, Gattoni sorprendió dentro del área con una definición acrobática tras un envío aéreo y descolocó a la defensa rojiblanca. El tanto modificó el escenario: San Lorenzo retrasó líneas, cerró carriles interiores y apostó a un bloque compacto para proteger la ventaja.

Unión asumió el control territorial y monopolizó la posesión, pero careció de profundidad en el último tercio. Le costó romper la estructura defensiva visitante y abusó del centro frontal, facilitando el trabajo de la última línea azulgrana.

Pelota parada y sentencia

En el complemento, el desarrollo sostuvo la misma lógica. El Tatengue empujó con más intensidad que claridad, mientras el Ciclón aguardaba su momento para lastimar. A los 27 minutos del segundo tiempo, nuevamente Gattoni, esta vez con un cabezazo tras tiro libre lateral, amplió la diferencia y evidenció falencias en la marca zonal del local.

El descuento de Leonel Bucca, ya en tiempo agregado, solo sirvió para maquillar el resultado. Desde entonces, San Lorenzo no volvió a festejar en el 15 de Abril. Aquella noche quedó como el último antecedente victorioso azulgrana en Santa Fe, una marca que todavía pesa en el historial reciente entre ambos.

