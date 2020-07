Se realizó el primer casamiento después de 104 días de aislamiento

Ivana y Gaspar se vieron obligados a posponer su unión en matrimonio por tres meses, cuando llegaron las primeras medidas por la pandemia de coronavirus. Este jueves fueron los primeros de la ciudad en dar el sí, en medio de una particular ceremonia en el Prado Español con pocos invitados que resguardaron la distancia social.

Gaspar dijo luego del acto: "Es un gran orgullo poder casarme con mi compañera de hace 14 años". La primera fecha programada que tenían para casarse en el Registro Civil era el 20 de marzo a las 9, el mismo día en que se tomaron las primeras medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio que hizo que cerraran todos los espacios públicos y privados que congregaran gente salvo hospitales. A 104 días, Ivana dijo sobre la suspensión del turno: "Ya íbamos viendo que eso podía pasar, lo veníamos previendo y estábamos preparados".

"El que me dio la noticia de que no me iba a poder casar ese día fue Alberto Fernández", bromeó ante la prensa Gaspar. En el mismo sentido jocoso dijo que la fiesta será en su casa con pocos invitados y cada uno deberá traer su propio equipo de mate o hacerse un té. "Por ahora no tenemos fecha de festejo ni de luna de miel, pero el servicio ya lo contratamos", agregó.

Barbijo para todos y un invitado

La titular del Registro Civil, Luisina Giovannini, adelantó días atrás a UNO Santa Fe que a partir de esta semana aquellos que quieran casarse tendrán habilitado el turnero para realizar los trámites necesarios y obtener luego la fecha para realizar el casamiento. "Para hacerlo se deberá ingresar a www.santafe.gov.ar, ir hasta el apartado Ministerio de Gobierno, buscar la opción Registro Civil y allí aparecerán los distintos trámites habilitados para hacer en la oficina y se deberá elegir solicitud de matrimonios. Una vez realizado todo esto, un trabajador del registro se comunicará con el solicitante para informarle qué documentos deberá traer para realizar el trámite en la oficina de calle San Luis 2950, en Santa Fe y allí le otorgarán una fecha para celebrar el enlace".

La titular del registro dijo además: "En cada localidad o región la posibilidad de la realización de esta celebración depende mucho de la situación particular con el coronavirus. Acá en la ciudad, de acuerdo al protocolo establecido, teniendo en cuenta todos los recaudos para la seguridad de los trabajadores como de los contrayentes, las celebraciones se realizarán en la denominada Tercera Sección que funciona en El Prado Español, en General Paz al 6500. Solo participarán del acto oficial público los contrayentes, dos testigos y un invitado, quien a nuestro entender es quien se encargará de retratar el momento".

"El barbijo será obligatorio para todos los asistentes durante toda la ceremonia, el beso incluido. Si esto no se respeta hasta se podría anular el matrimonio. Lo que sí estará permitido es el uso de las plataformas digitales a través de las cuales se podrá compartir con el resto de la familia, el momento", detalló.

casamiento 2.jpg

El Registro Civil, en las localidades que siguen en fase 5, habilitará otros trámites, como inscripción de nacimientos y defunciones, actualizaciones de DNI, cambios de domicilio.

“Todo se hace a través del turnero del portal de la provincia, Santafe.gob.ar”, dijo Giovannini. Que informó que en el caso de dudas las mismas se pueden canalizar a través del mail rcconsultas@santafe.gob.ar