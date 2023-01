Sequía: la "peor situación" hoy está focalizada en el departamento Vera y parte de 9 de Julio

•LEER MÁS: Mortandad de animales y suelos sin agua: el diagnóstico de una sequía "sin precedentes" en Santa Fe

Ante este panorama, la subsecretaria indicó las medidas que la provincia lleva adelante: "Hace unos días terminamos de desembolsar para el norte provincial casi 320 millones de pesos para créditos a tasa cero para los productores algodoneros y ganaderos. Y ahora estamos gestionando una asistencia económica que se va a canalizar a través de la Sociedad Rural de Vera a los fines de poder de abordar todo lo que es el acarreo de agua, estamos pensando en otorgar el acarreo gratis para productores ganaderos de hasta 400 cabezas de ganado. También estamos terminando de hacer entrega de un subsidio de $100.000 para los pequeños productores que tienen menos de 50 cabezas de ganado bovino. Además seguimos trabajando con la Fundación Las Gamas para poder fortalecer todo lo que es el sistema cisterna y gestionando 15 nuevas cisternas para distintas comunas y municipios del norte provincial".

Carrizo reveló que el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología Daniel Costamagna se encargó de hablar con distintas dependencias del Estado provincial y las provincias vecinas para que se dé la apertura de una compuerta de la represa Itaipú y se regularice el río Salado. Sin embargo, advirtió: "Es una realidad que tampoco hay tanta agua aguas arriba. Es un fenómeno generalizado en toda la Pampa húmeda y casi toda la Argentina, entonces el flujo de agua es bajo porque también en Salta y Santiago del Estero el caudal de agua en el río Salado está por debajo lo que habitualmente estaba".

"Si tenemos que hacer un termómetro la peor situación hoy está focalizada en el departamento Vera y parte de 9 de Julio, no así tanto en General Obligado. En cuanto a la lechería, tenemos un tema con el cultivo de maíz, más en la zona central de la provincia, hasta los últimos días de enero podríamos tener la ventana de siembra para los cultivos de maíces. Si bien hoy la actividad lechera no está resentida, los productores al no poder construir sus reservas con el cultivo de maíz ahora se van a ver severamente comprometidos en un mediano plazo, en otoño", explicó.

Este mismo contexto se le presenta al sistema ganadero. La falta de agua y pasto termina afectando el estado de los animales que "están sufriendo", lo que repercutirá en indicadores reproductivos en un mediano plazo.

En torno a la agricultura, manifestó: "El cultivo de primera de maíz prácticamente no se sembró en la provincia, los productores apostaron al maíz de segunda esperando contar con la lluvia y no llegaron. Entonces esto empeora notablemente todo el escenario productivo. Y en cuanto a la soja hay que ir viendo la evolución, cómo se van a ir dando las lluvias y ver sí acompañan o no en el momento crítico que esté atravesando el cultivo. Las proyecciones indican que a fines de febrero el efecto de La Niña se podría estar retirando y con eso tener alguna posibilidad de que algunos cultivos de soja puedan desarrollarse de manera regular o normal. Pero dependemos del clima lamentablemente".

Remarcó que desde el gobierno provincial vienen trabajando y dialogando con las instituciones y productores. Y adelantó: "En los próximos días estaremos lanzando una nueva línea de financiamiento que la estamos terminando de definir junto con las entidades". Además, está previsto que Massa y otros funcionarios nacionales arriben a la zona norte de la provincia en los próximos días para anunciar una asistencia económica.

A finales del 2022 se logró "lamentablemente" la media sanción de la nueva ley de emergencia agropecuaria. "No tuvo tratamiento rápido. Nuestro deseo como Poder Ejecutivo era contar con esta nueva norma para abordar esta sequía, lo oportuno hubiera sido contar con esta nueva ley que nos permita al Estado provincial y a la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria contar con otras herramientas. La normativa provee un fondo específico para tratar la emergencia que proviene del impuesto inmobiliario rural, entonces esto te da celeridad para poder canalizar y usar fondo. También el universo de beneficiarios se amplía enormemente hoy la ley solo tiene beneficios directos sobre el productor propietario de la tierra y no así con el arrendatario, y hoy el 70% de la tierra está en manos arrendas", expresó.

Otros fines que persigue la provincia con este fondo es la prevención de los riesgos; la recomposición del capital de trabajo, poder comprar insumos, combustibles, alimentos, acarreo de agua, semillas, fertilizantes; y el fomento del uso de los seguros agropecuarios.

