A través de un proyecto de ley, un grupo de legisladores nacionales le solicitan al Banco Central intervenir en el esquema de créditos UVA, para dar una solución a aquellos que tomaron préstamos de vivienda y prendarios y que hoy se ven imposibilitados de pagar las cuotas, tras la fuerte suba de las mismas, producto del aumento de la inflación.

La iniciativa, impulsada por el diputado nacional por Santa Fe, Luis Contigiani, se suma al proyecto del salteño Andres Zottos, para cambiar la determinación del valor de las cuotas del sistema UVA. "Tenemos que intervenir en el sistema de créditos UVA, miles y miles de familias lo están necesitando", definió Contigiani.

El legislador santafesino pretende modificar el artículo 60 de la ley 27.541 (ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública). El mismo, plantea que "el Banco Central de la República Argentina realizará una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos UVA para la adquisición de viviendas, prendarios y personales, sus consecuencias sociales y económicas, y estudiará mecanismos para mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor".

El proyecto de Andrés Zottos, propone un cálculo diferente para fijar las cuotas, con dos alternativas. La primera, utilizando el índice de aumento salarial; y la segunda, estableciendo un tope del 25 por ciento de los ingresos familiares para el pago de estos créditos hipotecarios.

Contigiani hizo referencia a las declaraciones del presidente Alberto Fernández, en relación a que "el sistema UVA no fue compulsivo", como dando a entender que nadie estaba obligado a tomarlo. "Esto no es cierto" definió el diputado, y agregó: "La realidad es que no había otras alternativas de crédito hipotecario en Argentina, que aseguren el derecho constitucional de acceder a una vivienda digna. Entonces, a los tomadores de créditos no les quedó otra opción que entrar a ese esquema, por eso decimos que sí fue compulsivo".

"Si no hubiese existido el UVA, los préstamos que ofrecían los bancos tenían tasa variable, con inflación elevada. No había una política hipotecaria nacional y pública, ni líneas de crédito para compra o refacción de vivienda que tuvieran un interés razonable. Con lo cual, la única alternativa era el sistema UVA, con este problema que estamos intentando ahora resolver. Decimos, finalmente, que no se puede ser débil con los bonistas especuladores y fuertes con los tomadores de préstamos para vivienda única. Hace falta otra respuesta, el país se debe y necesita una política hipotecaria integral que esté al alcance de los trabajadores, las familias, los jóvenes. Además dinamizaría la economía, el trabajo, que tanto hace falta", finalizó.