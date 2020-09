Solicitan que los alumnos avanzados de medicina puedan realizar las prácticas Finales Obligatorias

La diputada provincial, Betina Florito, ingresó un proyecto solicitando que los alumnos avanzados de medicina puedan realizar las prácticas Finales Obligatorias. La iniciativa contempla que para tal fin los estudiantes deban cumplir los protocolos sanitarios correspondientes.

“De no mediar la pandemia de coronavirus, esos alumnos, más de 600 en toda la provincia, hubieran recibidos sus títulos en noviembre 2020. Hoy podrían estar colaborando en la emergencia, en la medida de sus conocimientos y experiencias. Por eso hay que tomar rápidas decisiones para contar al menos con esos recursos humanos en nuestros hospitales y centros de salud”, señaló la legisladora del bloque Somos Vida.

Al respecto, Rodrigo Mediavilla, director de Salud del Tercer Nivel indicó en una entrevista radial que más allá de la ocupación de las camas, también hay problemas por el recurso humano. “Nosotros podemos generar cuatro hospitales más, pero si no tenemos la gente para que trabajen en estos hospitales, es un esfuerzo sin sentido. En 6 meses podemos comprar muchos insumos, pero en 6 meses no se prepara un terapista. El recurso humano es finito, pero en todas las áreas, no solo en terapia intensiva” concluyó el funcionario provincial.

Ante esas declaraciones, la legisladora provincial sostuvo que “hay que hacer las gestiones necesarias para destrabar la situación. Ese tiempo que perdieron esos alumnos, no se recupera. Pero todos los especialistas sostienen que hasta que no contemos con la vacuna, los contagios irán en crecimiento con el riesgo de saturación de la estructura oficial de salud. La provincia va a necesitar disponer de más profesionales para afrontar la situación”, aseguró. "Creemos que es de vital importancia buscar alternativas porque, en estas últimas semanas, la Pandemia está golpeando fuerte y notamos que la curva de contagios está en franco crecimiento. Si no tomamos medidas rápidas podemos hacer colapsar el sistema de salud público", concluyó la legisladora.