"Super billete": un artista santafesino retrató a Eva Perón utilizando billetes de $100

"En diciembre del 2021 estuve complicado económicamente, yo trabajo de mi arte y a veces hay meses buenos y otros malos. Estaba sin un peso, no sabía qué hacer, pero quería crear algo que llame mucho la atención, que sea polémico, y usé los últimos trescientos pesos que tenía para empezar la obra", contó a UNO Santa Fe.

"Buscaba hacer íconos argentinos. Cuando arranque pensé que era algo fácil, y quería hacer otras figuras también como Favaloro. A medida que lo hacía vi lo difícil que era", reveló el artista.

Nous adelantó también le gustaría "hacer otros cuadros más con la misma técnica".

Interpretaciones

Acerca del significado, el autor señaló que su obra "tiene muchas interpretaciones", y que "una lectura puede estar vinculada a la inflación".

"Como artista me interesa crear una obra que haga que los billetes se mantengan en el valor. Así se creó el 'super billete', costó $8.000 pero sale muchísimo más. Le termina ganando a la inflación. Es una forma de combatirla, puede ser una crítica también, pero me gusta dejarlo a libre interpretación. Hay muchos comentarios y eso me gusta", manifestó a UNO Santa Fe.

"Si no me equivoco, por lo que investigué, no hay cuadros en Argentina hechos con papel moneda, no por lo menos tan grande y con billetes que actualmente estén en circulación. Si he visto de otros países, y alguna que otra intervención a billetes, pero no un cuadro hecho de billetes", escribió Nous en su publicación de Instagram.

Por último, el artista compartió su deseo de que la obra pueda ser exhibida "en algún lugar importante como algún museo".

"No tengo idea de cuánto sale, sé que es mi cuadro más caro, y supongo que en algún momento lo tasaré pero por ahora no está a la venta", dijo para concluir.

