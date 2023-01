Un artista santafesino pintó a Messi y ahora sueña con entregarle su obra de arte 

"No estudié, pero si arranqué de chico. Siempre digo, era una joda y quedó porque no le daba mucha bola, pintaba de onda a los 14, 15 y fue creciendo. Me empezaron a hacer pedidos, fui a un par de ferias y me fue muy bien, fue creciendo sin querer", expresó el joven. Antes de volcarse en la pintura era músico pero le pedían cuadros siempre, por lo que decidió dedicarse por completo al arte plástico.

Hace tres años se comenzaron a vender bastante bien los cuadros y desde entonces vive de esto. "Mucha gente me preguntaba y no estaba muy cómodo en ese trabajo de músico y dije «voy a renunciar y seguir con los cuadros, lo que siempre me gustó» y la verdad que no me arrepiento de esa decisión, soy bastante libre y el negocio funcionó mejor cuando le pude meter al 100%. Y la música quedó a un costado, sigo siendo músico, voy con amigos que tienen bandas, pero no estoy tocando ni formando parte de ningún proyecto", indicó.

Sus pinturas se venden por Instagram (@charlynous) a todo el país, la mayoría de los pedidos son de Buenos Aires y ahora está apuntando a próximamente poder hacer envíos internacionales. Los cuadros de realismo los hace por encargue y también se inspira para hacer creaciones propias.

Si bien hace años se dedica al arte, la revolución llegó hace algunos días cuando decidió pintar al capitán de la Selección Argentina. "Había hecho un Messi apenas ganamos la copa, jugamos un domingo y el miércoles ya tenía otro donde estaba con la copa, esperaba el momento para llevarlos a la peatonal y darle los últimos detalles. Elegí ir el viernes, justo se largó a llover, estuve una hora nomás, pero me fue muy bien, enseguida ese cuadro se vendió, lo envié a Buenos Aires y empecé a hacer uno nuevo. Quiero hacer la mayor cantidad de fotos Messi que pueda", señaló el artista.

A la última obra de Messi le terminó dando los detalles finales también en la Peatonal santafesina, donde transeúntes y curiosos pararon su recorrido para ver el talento de Charly. Rápidamente su trabajo se viralizó en redes sociales: "La gente se enloqueció y pasa que cuando estoy en la calle sacan fotos y suben por su cuenta, entonces me ayudan un montón". La pieza cuesta $50.000 y ya tiene dueño.

"Ahora estoy hablando con un pibe que me pasó data para que se lo acerque a la familia de Messi así que seguramente haré otro más de una foto y vamos a ver si me puedo ir hasta Rosario", reveló el joven que ya logró con otras creaciones las reacciones o elogios de famosos o artistas que pintó. "Primero etiqueto, a veces compartan, me ha compartido el Indio Solari, me ha comentado Lali Esposito con un cuadro que hice de ella. O sea, trato de hacerlo llegar con amigos y gente que me sigue, es bastante difícil, pero a veces dan bola. Uno del youtuber Bananero también pinté, me escribió y nos quedamos charlando por privado, muy buena onda, lo compartió, siempre hay algunos que se copan", indicó sobre el fin último que le gusta que alcancen sus pinturas.

Además de los cuadros grandes, hace replicas más pequeñas que primero son digitalizadas en un estudio de fotografía y de ahí saca el merchandising como obras impresas, calcomanías, imanes y remeras que luego son llevadas a exposiciones y ferias.

Próximamente seguirá retratando algunos Messi y tal vez alguna Shakira. Además, se preparará para una exposición en Buenos Aires. "Formo parte de un grupo que se llama «Artistas Buena Vibra de Argentina», somos artistas plásticos de todo el país que nos organizamos para este tipo de eventos y exposiciones que generalmente se hacen en Capital Federal", contó.

