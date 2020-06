Supermercadistas buscan poder ampliar el horario de atención

Desde la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Santa Fe y zona expresaron a UNO Santa Fe que esperan tener una reunión con la Municipalidad esta semana. La propuesta es la de extender el horario de atención una o dos horas más del que rige actualmente.

Cabe recordar que están vigentes en esos comercios los protocolos de higiene de changos, canastos, picaportes y todo otro elemento con el que la gente pueda tener contacto dentro de los comercios. Además hay cartelería explicativa y se recomienda que no concurran mayores de 65 años y que las personas no vayan a realizar sus compras con chicos. El horario de atención al cliente es de 8 a 18.

De acordarse, el horario podría ir hasta las 19 o 20. Según explicaron desde la Cámara a UNO la razón del pedido radica en que suelen tener "cuellos de botella" durante algunos momento de la mañana y el mediodía. Si se aprueba, podrían esparcir la presencia de clientes.

Este sábado, los locales comerciales pudieron permanecer abiertos en esta capital de 8 a 18, algo que no sucedía desde el 20 de marzo, fecha de inicio de la cuarentena. Ahora, diferentes rubros buscan poder seguir ampliando las medidas para mejorar la atención.

Este viernes, el gobernador Omar Perotti anunció para todo el territorio provincial "la facultad de los intendentes de fijar el horario de los comercios, a partir de las 9, sectorizando por barrios y de acuerdo a la modalidad y al tránsito que se dé en cada una de las localidades”.

“En Santa Fe y Rosario –puntualizó el gobernador– vamos a incorporar actividades que se están haciendo en el resto de la provincia, como las obras privadas, para que el sector de la construcción pueda movilizarse. Tenemos una instancia común con un protocolo para la construcción con 10 empleados, más el personal técnico; y por otro lado aquellas obras puntuales donde el personal supere los 10 trabajadores un protocolo específico que cada municipio estará presentando al Ministerio de Trabajo”.

Asimismo, se habilita la modalidad “para llevar” o “take away” en bares, restaurantes, rotiserías, heladerías, y otros de venta de productos alimenticios elaborados; en los horarios que establezcan las autoridades municipales o comunales, pudiendo a esos efectos los locales comprendidos en la excepción extender su horario de cierre más allá de las 19.

A excepción de los grandes aglomerados de Santa Fe y Rosario, el gobernador afirmó que, “para el resto del territorio funciona el take away y el pick up, y se ha solicitado a la Nación para que se pueda aplicar en Rosario y Santa Fe. Son actividades que solamente autoriza el gobierno nacional", expresó el gobernador, en referencia al Artículo 10 del DNU 459/20 prorrogado por DNU 493/20, y amplió que de esa reglamentación dependen "las actividades escolares, de los bares, restoranes y la de todo tipo de reuniones”.