Tarifa social para las organizaciones de bien público

El pasado jueves el Concejo Municipal aprobó un proyecto del presidente Leandro González solicitando al Estado Nacional y a Enargás que se cumpla con la Ley Nacional Nº 27.218 e incluya a las entidades de bien público bajo un régimen tarifario diferenciado.

“Sabemos que en los últimos días hubo algunas medidas de la Provincia para el congelamiento de las tarifas de agua y energía para los clubes, pero creemos que hay que extender la ayuda al resto de las entidades sin fines de lucro, y consolidar los beneficios existentes acorde a la ley nacional. Es clara en este sentido, y es necesario avanzar. No estamos hablando de una nueva norma, sino de cumplir con una ley aprobada el 15 de noviembre de 2015”, manifestó.

“En una situación muy complicada que atravesamos, las organizaciones de la sociedad civil necesitan en particular de la presencia del Estado. Ellos son centrales en la educación y contención de miles de chicos, y ayudarlos ahora es tenderle una mano también a esos jóvenes que en estos espacios se desarrollan como personas”, explicó el presidente del Concejo, agregando que “la Ley 27.218 en muchos casos no se cumple. Es una herramienta realmente importante para el actual contexto en que se encuentra nuestra comunidad, no dejando de conocer los inconvenientes económicos y financieros que afrontan los distintos niveles del Estado. Incluso el propio gobierno nacional tiene un sitio web en el cual las instituciones pueden registrarse para ser contemplados en esta tarifa diferencial”.

“En los últimos días el gobierno provincial anunció con buen tino la tarifa cero de la EPE y de Assa para los clubes de barrio y el pago del consumo real para el resto de los grandes clubes, en la facturación de marzo, abril y mayo. Esto es un avance importante y una medida en el sentido de lo que planteamos el pasado jueves en la sesión. Incluso marcamos que analizando las posibilidades económicas y financieras, se pueda incluir en el Decreto 1.651/16 que bonifica el 50% del importe básico del consumo de energía a los clubes de barrio, al resto de las entidades de bien público. y también pedimos al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) el cumplimiento de la Resolución Nº 3.784/16 que establece la "Tarifa Social", tal como indica la Ley Nacional 27.098 para los clubes de Barrio y Pueblo, estableciendo así beneficios para todas las entidades de este tipo. El Estado nacional registra deuda con muchos clubes de la ciudad con respecto al descuento no aplicado en las boletas de gas”.

¿Cuáles son las entidades de bien público?

Las “Entidades de Bien Público” incluídas en la Ley Nacional Nº 27.218 son las que responden a la siguiente definición: asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal que llevan adelante programas de promoción y protección de derechos o desarrollan actividades de ayuda social directa sin cobrar a los destinatarios por los servicios que prestan. Todas ellas pueden solicitar el ingreso a un régimen tarifario específico que define un tratamiento particular en relación con el precio que deben pagan por los servicios.