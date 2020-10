Test rápidos: advierten que sólo deben ser realizados por bioquímicos

Comunicado:

• Ante la indiscriminada promoción de los test rápidos de antígenos, que atenta con la lucha contra la pandemia, el Colegio de Bioquímicos de Santa Fe 1ra Circunscripción, la Sociedad de Bioquímicos de Santa Fe y Federación de Bioquímicos de Santa Fe, alertan a la población sobre las indicaciones adecuadas para realizarlos

• De acuerdo al Consenso sobre el uso de pruebas diagnósticas para SARS-CoV-2 del Ministerio de la Nación.

• Según la aprobación de la ANMAT: solo para el uso en laboratorios bajo supervisión de profesionales matriculados. Su uso fuera de dichas condiciones es un delito. La persona que haga un test y sin título habilitante, puede quedar involucrado en una causa penal.

• La no intervención del profesional bioquímico para la toma de muestra y el procesamiento, además de resultados erróneos, implica riesgos a las personas involucradas. El test de antígenos virales se hace con un hisopado nasofaríngeo igual que la PCR. Si bien tiene la ventaja de ser más rápido, más fácil de procesar y necesita menos tecnología de laboratorio, los pasos que involucra son riesgosos. Además, tiene, como contracara, que es menos sensible y resulta en más “falsos negativos”. Su uso, por lo tanto, está limitado a ciertas situaciones específicas.

En consecuencia advertimos

• Estos test son de uso exclusivo para profesionales Bioquímicos.

• Es válido para pacientes sintomáticos, permitiendo su rápida detección y aislamiento en caso de dar positivo. Resultado que requiere la experticia en la observación e interpretación del profesional considerando su contexto clínico y en un ámbito de seguridad para el paciente y el entorno donde se desenvuelve.

• El resultado requiere de la constancia firmada por un Bioquímico y la comunicación al sistema integrado de información sanitaria argentina (SISA) por ser una infección de notificación obligatoria.

• Es válido para excluir de la enfermedad a personas sin síntomas o de bajo riesgo, solo en situaciones donde se necesita información rápida, y la persona testeada no estará involucrada en situaciones de alto riesgo ante un falso negativo (por ejemplo, visitar a un pariente de alto riesgo). Para el resto de las situaciones (población de riesgo y personal de salud) reina el “Estándar de Oro”, que es la técnica PCR-RT.

• Un resultado negativo en un paciente sintomático NO LO EXCLUYE del aislamiento, debe someterse a un control posterior con técnica RT-PCR.

Test rápidos para detección de anticuerpos

• No es útil para determinar presencia o ausencia de enfermedad activa y descartar la misma.

• Solo determina si el paciente tiene o no anticuerpos, pero no entrega más información, es decir no es posible cuantificarlos.

Utilidad clínica de las pruebas de laboratorio

No es sencillo hacer una evaluación de utilidad clínica de las pruebas de laboratorio, ya que la tendencia es esperar una respuesta dicotómica, “sí o no”. Es decir, la prueba es positiva y la persona está enferma, o la prueba es negativa y la persona está sana.

Advertimos que estamos frente a pruebas imperfectas que se están desarrollando en tiempos récord para detectar un virus que irrumpió en nuestras vidas hace apenas unos meses.

Resumen

• La participación y supervisión de un Bioquímico es IMPRESCINDIBLE.

• No permita que alguien sin título lo evalúe y diagnostique VULNERANDO el derecho a ser asistido por PROFESIONALES EXPERTOS.

• Recomendamos concurrir a su BIOQUÍMICO de confianza para asesorarse, tener un diagnóstico más certero y así tomar todos los recaudos para preservar su salud y la de su entorno.