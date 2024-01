Tía del nene herido de bala en Nuevo Horizonte: "Queremos irnos del barrio, la situación es insostenible"

Al ser consultada sobre cómo el balazo impactó en el brazo del pequeño detalló: "Solo lo que sabemos es que la bala rebotó y terminó en el cuerpo de mi sobrino. No tenía mucha fuerza, ya que no impactó de lleno y solo quedó entre la piel y el músculo. Sería una bala perdida y no sentimos disparos previos, también puede ser que como fue el momento que empezaron los fuegos artificiales, los ruidos se perdieron y no pudimos distinguir".

"Después de este episodio tenemos muchas ganas de dejar el barrio. Ya la situación es insostenible y es imposible hasta casi salir de casa", aseguró sobre la situación de inseguridad en el barrio en la actualidad.

En cuanto al estado de salud del nene afirmó que está muy bien y recuperándose: "Por suerte está muy bien", concluyó.

