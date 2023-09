Una "transición ordenada"; ese el objetivo que se propusieron los actores principales del cónclave de hoy. Igualmente, Jatón adelantó que están "dejando una municipalidad en marcha, ordenada". Y añadió: "Vamos a empezar a cruzar opiniones acerca de lo que vendrá y las decisiones que él tomará (por Poletti). A partir de la semana que viene empieza la transición técnica con los equipos".

Poletti agradeció "la buena voluntad de Emilio" desde el domingo pasado, día de las elecciones, cuando lo llamó personalmente.

"Vamos a hablar de todos los temas", apuntó el ex director del Cullen. Y puso la mirada en dos aspectos, como lo son la "cuestión hídrica y la situación económica".

En ese sentido, puso atención en el fenómeno de El Niño que se avecina en la ciudad. Sostuvo que la idea es tener información sobre algunas licitaciones que se encuentran en marcha, como así también compromisos asumidos con el gobierno provincial.

Juan Pablo Poletti anticipó que pretenden "saber dónde estamos parados para afrontar las posibles lluvias de fin de año". Además, puso de relieve otros temas que serán materia de análisis durante la transición como seguridad y transporte.

Jatón y Poletti vistieron el mismo sweater.

Sobre las reuniones que se vienen, el intendente electo manifestó: "Nosotros estamos ansiosos e interesados y Emilio ha mostrado muy buena voluntad para poder llevarla a cabo".

El actual intendente fue consultado por el presupuesto 2024. "No lo hemos hablado, forma parte de los cruces entre equipos técnicos. Es una decisión que debemos tomar con el Dr. Poletti. Adoptaremos más la decisión que le convenga a ellos que a nosotros, porque son ellos los que van a gobernar a partir del 10 de diciembre", tiró.

Recordó su mala experiencia al momento de tener que asumir en el gobierno local, hace cuatro años atrás, y disparó: "Yo no tuve transición. Me fue muy difícil comenzar. Así que no voy a cometer ese error, por eso esta reunión con el Dr. Poletti".

Por último, Poletti fue consultado sobre si tiene el gabinete definido: "No. Estamos definiendo estructura. Cuando terminemos de definir qué modificaciones le hacemos a la estructura actual, después irán los nombres y veremos cuáles son las cuestiones técnicas, de cada persona que va a discutir, a sentarse, y a estar dialogando con los equipos que Emilio designe".

Sobre la posibilidad de que actuales funcionarios de la actual gestión permanezcan en el cargo, consideró: "Lo he dicho en campaña y lo vuelvo a afirmar ahora, si hay gente que a mí me convenza y Emilio me lo sugiera como posibilidad y estemos en esa área con continuidad para algo inconcluso que haya quedado, no tengo ningún problema que queden funcionarios de la actual gestión en mi próximo gobierno. Están las puertas abiertas para que algún funcionario se pueda quedar".