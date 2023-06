Transporte: una nueva reunión entre choferes y empresarios para evitar medidas de fuerza

“Si no hay mayores aportes del Estado, nosotros no vamos a firmar”, adelantó Gerardo Ingaramo, presidente de Fatap a los micrófonos de LT8. “El panorama es incierto, oscuro: no sabemos cómo vamos a salir de este escenario porque las autoridades nacionales, provinciales y municipales, que son las que resuelven sobre los aportes necesarios para el funcionamiento del sistema, no se han sentado nunca a la mesa paritaria. Creo que hoy no habrá resolución y que nos citarán para el lunes, cuando termine la conciliación, y seguramente, el martes habrá medidas de fuerzas a nivel nacional“.

La UTA pidió la reapertura de paritarias además de que los incrementos solicitados incluyan los meses de julio, agosto y septiembre, para llegar a este último mes con un salario básico mensual de $414.000. “Los montos son cada vez mayores; la inflación nos está matando; las tarifas que tenemos no alcanzan para funcionar como se debe, y creo que pagaremos los salarios este mes, pero el mes que viene será imposible que podamos hacer frente a nada”.

“Nosotros no fijamos precios ni tarifas. Si no hay un direccionamiento del Estado nacional acerca de lo que quiere hacerse, nosotros no podremos resolverlo. El subsidio que se estableció para este año es de 85.000 pesos anuales pero se fijó en base a una inflación anual que se estimó en 60 por ciento, pero esa inflación será de 100 por ciento, por lo que el subsidio tendría que duplicarse”, concluyó el empresario.

