Últimos días para cobrar quienes fueron autoridades de mesa en las elecciones de junio

La secretaría Electoral de la Provincia recordó a las autoridades comiciales del 29 de junio que tienen tiempo hasta el viernes para percibir el monto por su función

La secretaría Electoral de la provincia de Santa Fe recordó a quienes se hayan desempeñado como autoridad comicial –jefe departamental, jefe de fracción, jefe de local, autoridad de mesa y asistentes de escrutinio y asistente escolares– durante las elecciones generales municipales y comunales del pasado 29 de junio tienen tiempo para cobrar el pago correspondiente hasta este viernes.

Desde la secretaría informaron que el cobro mediante las bocas de pago de Santa Fe Servicios es hasta el 5 de septiembre y que al momento de percibirlo, tienen que acercarse con el DNI.

Acá se puede consultar el listado de los Santa Fe Servicios habilitados y acá la nómina de las autoridades de mesa que pueden cobrar por ese medio. En total, fueron 30 mil aproximadamente las autoridades de mesa las elecciones de junio, cuando en en la ciudad de Santa Fe se votaron a los nuevos concejales que asumirán el 10 de diciembre.

