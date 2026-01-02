El dato surge de los registros del Tribunal de Faltas Municipal durante diciembre. Destacaron el impacto del programa “Vale por un Casco” , que prioriza la concientización y la prevención por sobre el objetivo recaudatorio.

El 50% de los motociclistas a los que se les secuestró el rodado canjeó la multa por la compra de un casco

El programa “Vale por un Casco” comenzó a mostrar resultados concretos en la ciudad de Santa Fe. Según datos oficiales del Tribunal de Faltas Municipal , durante la segunda quincena de diciembre casi el 50% de los infractores a los que se les secuestraron las motos por circular sin casco optó por canjear la multa por la compra de un casco reglamentario .

La directora del organismo, Ana Caprio , explicó que la iniciativa responde a una decisión política de fondo: “Busquemos una ciudad ordenada y el intendente Poletti nos pidió que utilicemos el control como un medio para lograr concientización” , señaló.

Inconducta vial

En ese sentido, remarcó que circular sin casco, tanto el conductor como el acompañante, es una inconducta vial que tiene como sanción una multa, aunque aclaró que el objetivo no es recaudatorio.

“Todas las inconductas tienen sanciones. En este caso es una multa, pero lo que estamos buscando acá es la concientización”, afirmó Caprio.

Para ello, el municipio decidió reflotar una ordenanza que ya estaba vigente, y que permite a los infractores evitar el pago si acreditan la compra de un casco.

"Vale por un casco": cada vez más santafesinos lo utilizan

La funcionaria detalló que la adhesión al programa fue creciendo de manera progresiva. Durante los meses de octubre y noviembre, solo el 20 % de los infractores con motovehículos retenidos utilizó el beneficio.

Sin embargo, en diciembre el escenario cambió: “En esta segunda quincena, casi el 50 % de los retenidos ya venían con la factura y el casco en mano para mostrárselo al juez”, indicó en declaraciones al programa "De 10", que se emite por "LT 10".

Caprio destacó además el rol de los jueces del Tribunal de Faltas, quienes no solo eximen del pago de la multa, sino que refuerzan el mensaje preventivo. “No se trata solo de traer la factura para no pagar, sino de usar el casco. De nada sirve comprarlo si no se lo usa”, explicó, y agregó que los magistrados se toman el tiempo de dialogar con los infractores para remarcar la importancia de esta conducta.

“De cada diez multas, la mitad de los que estaban en condiciones de utilizar el beneficio lo hicieron. Para nosotros es una muy buena noticia porque demuestra que estamos logrando el objetivo de concientizar”, sostuvo.

La directora del Tribunal aclaró que el porcentaje real podría ser aún mayor, ya que el beneficio también es utilizado por personas que no tienen el vehículo retenido, pero llegan al organismo para regularizar infracciones pendientes por no uso de casco. “Esos casos no los podemos contabilizar, solo registramos los vehículos retenidos”, explicó.

Multas a través del sistema de cámaras

En paralelo, Caprio recordó que las infracciones también se detectan mediante el sistema de cámaras. Desde hace un tiempo, los dispositivos que antes controlaban solo a los autos también registran faltas cometidas por motociclistas, como circular sin casco, invadir la senda peatonal, cruzar semáforos en rojo, exceder la velocidad o llevar más ocupantes de los permitidos.

“Es una manera de controlar para evitar que se cometan infracciones y cuidar al vecino”, remarcó.

El programa “Vale por un Casco” permite que, si un motociclista es detectado por primera vez sin casco, pueda evitar la multa presentándose en el Tribunal de Faltas con la factura de compra de un casco reglamentario a su nombre y el casco adquirido, demostrando así su voluntad de cumplir con la norma.

Desde el municipio subrayan que el uso del casco reduce lesiones graves y salva vidas. “El casco es el paragolpes del cuerpo humano”, graficó Caprio, y concluyó que el control vial, en este caso, es una herramienta para ordenar la ciudad, generar conciencia y fortalecer la cultura de la seguridad vial.