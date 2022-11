Un nuevo homenaje para Marianela Brondino se llevará a cabo este lunes

• LEER MÁS: A 11 años de la muerte de Marianela Brondino condenaron a uno de sus asesinos

"Ellas armaron un mosaiquismo, lo armaron en partes y ayer (por el domingo) lo pusieron en la pared y hoy lo vamos a inaugurar, con una temática relacionada a ella. Para mí es una caricia al alma que me hacen, porque que tengan en cuenta a mi hija después de tantos años de su muerte, es una gran satisfacción", afirmó.

marianela brondino el rinconcito de marianela.jpg

También recordó su larga lucha y reflexionó sobre cómo se sigue cuando a uno le toca sobrellevar estas situaciones: "Cuando se terminó con la lucha de justicia, porque estaban los dos detenidos y con condena firme, yo pensé que iba a ser el día más feliz de mi vida, pero en verdad fue muy triste, lloré todo el día. Yo decía, tantos años de lucha, tanto peregrinar por tantos lados y conseguí el objetivo, porque todos al principio me miraban como una loca diciendo déjate de embromar con esto, no los vas a encontrar, pero yo sentía que tenía que cumplirle la promesa que le hice a mi hija cuando la vi en el velorio y se logró. Pero lo que pasa cuando vos llegas a la meta, o por lo menos lo que yo me pregunté: ¿y ahora qué?, porque ya están detenidos quienes fueron los culpables por la justicia, con condena firme, pero y ahora. Yo no quería que me pasara lo mismo que mi esposo, que terminó muriendo de tristeza y con una enfermedad cruel y terminal. Y decidí ponerme en acción. Empecé a escribir un libro, colaboré en todo lo que pude en la sanción de la Ley de Víctimas que creo que va a presentar un antes y un después en el camino de la víctima, que es algo muy difícil, lleno de escollo y en dónde nadie te da una mano. Es como que vos te transformas en una persona con alguna enfermedad contagiosa por que vos por un pasillo y los que te ven se van para otro".

• LEER MÁS: Graciela Brondino: "Las víctimas siempre fueron marginadas en derechos y esta ley viene a repararlo"

"Hago lo que puedo y espero que el día que yo parta, alguien piense que valió la pena que yo haya estado en este mundo un tiempo determinado, porque luche contra todas mis fuerzas contra el sistema y creo que salí vencedora", cerró Brondino.