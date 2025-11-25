Un patrimonio que late: el Cementerio Municipal se posiciona como museo a cielo abierto

El Cementerio Municipal fue el primer museo ancestral en la provincia y es el lugar de descanso de personalidades de la política, el deporte y la cultura local

En los últimos dos años el Cementerio Municipal ha logrado alcanzar gran relevancia en el ámbito turístico y cultural, dejando de ser solamente catalogado como un lugar de descanso para transformarse en uno de los paseos más interesantes y demandados por la ciudad de Santa Fe .

Sus visitas guiadas son una experiencia única que combina la exploración de su historia y la admiración de sus monumentos, honrando la vida y la memoria de quienes yacen ahí.

Cementerio Municipal museo Santa Fe paseos

Popularmente conocido como MaCA, es el primer “Museo a Cielo Abierto” de la provincia y uno de los pocos del país. Fue creado mediante un proyecto de ordenanza en 2012, que otorgó el respaldo jurídico para musealizar el lugar. Esta iniciativa responde a corrientes internacionales que proponen elevar los cementerios a la categoría de museos como estrategia de conservación y preservación de la gran riqueza arquitectónica, escultórica y patrimonial que contienen.

Sin dudas, el lugar es imponente a la vista de cualquier vecino que pase por avenida Blas Parera. A cada lado del ingreso principal se observan mausoleos centenarios de distintos estilos arquitectónicos, que se entremezclan con suntuosos panteones y miles de sepulturas sencillas distribuidas a lo largo de su extenso predio.

Cementerio Municipal museo Santa Fe2

En el sector central se destaca el imponente oratorio, que décadas atrás también funcionó como sitio de inhumaciones. Sus calles internas conducen a diversas galerías y parcelas donde pueden apreciarse múltiples expresiones del arte funerario. En el límite oeste se encuentra el excementerio británico, donde descansan combatientes de la Primera Guerra Mundial.

“Este Museo a Cielo Abierto es un diamante en bruto. Nos permite dar a conocer el gran acervo histórico, individual y colectivo, que tenemos aquí, utilizándolo como herramienta didáctica para construir aprendizajes a partir de la historia tangible que habita en el cementerio”, expresó la directora del Cementerio Municipal, Luz Balbastro.

Profundizando en el tema, agregó: “Los cementerios son lugares donde la historia se resiste a morir. Son historia latente, que invita a comunicar y conocer. Siempre decimos que no se ama ni se defiende lo que no se conoce, y este proyecto nos permite entrelazar saberes para que todos los santafesinos podamos apropiarnos de nuestra historia, tanto individual como colectivamente”.

“Sabíamos que esta idea iba a generar un gran impacto y a partir de ello desarrollamos estrategias de conocimiento y apertura del Museo a Cielo Abierto. Hace pocos días realizamos recorridas guiadas donde participaron más de 7.500 personas. Y como siempre decimos, estas iniciativas fueron creciendo de menor a mayor”.

Sentido de pertenencia del Cementerio Municipal

Marcelo y Mariano trabajan en las áreas administrativas y de servicios, respectivamente. Son el primer contacto con las familias que realizan los trámites necesarios para una inhumación o una cremación. Más allá de la situación, el denominador común es el mismo: estar a la altura del momento, brindar soluciones y acompañamiento, con contención y respeto.

Es allí donde afloran las cualidades humanas que exige esta labor, la cual sería imposible sin el profundo sentido de pertenencia que ambos destacan. Buscan equilibrar sus emociones y relaciones personales, una tarea que muchas veces supera lo imaginado.

Trabajar en el cementerio es “asumir responsabilidades, brindando lo mejor de cada uno y sosteniendo, por encima de todo, el sentido de pertenencia que caracteriza a este equipo, requisito indispensable para llevar adelante nuestra labor”, coincidieron.

Obras y mejores servicios

Se han puesto en valor diferentes sectores del cementerio: se intervinieron cerca de 400 nichos, se construyeron nuevos sanitarios y vestuarios para el personal, y se reparó la fachada, incluyendo tareas de mantenimiento en techos de áreas críticas.

En paralelo, avanza el proceso de licitación e inversión para la incorporación de nuevos hornos crematorios, ajustados a los estándares actuales para garantizar transparencia y seguridad a los solicitantes, conforme a la normativa vigente.

Asimismo, se inauguró un nuevo espacio de duelo gestacional, construido a pedido de las asociaciones que trabajan esta temática. Se trata de un lugar de recogimiento y privacidad, alejado de la actividad cotidiana del cementerio.

Por último, se suma el trabajo de cercanía que realiza el personal administrativo, particularmente la oficina del Registro Civil instalada en el predio mediante un dispositivo conjunto entre el municipio y la provincia, lo que permite agilizar trámites y brindar mayor comodidad al público.