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"Una casa para Brenda": una mamá necesita un hogar para evitar que reinternen a su hija

Brenda de siete años requiere asistencia médica con respirador y traqueostomía. Su mamá Camila quiere conseguir un hogar adaptado

25 de octubre 2026 · 10:22hs
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Una casa para Brenda: la campaña solidaria de una mamá en Santa Fe para conseguir un hogar para su hija

José Busiemi

"Una casa para Brenda": la campaña solidaria de una mamá en Santa Fe para conseguir un hogar para su hija

Las luchas más difíciles muchas veces se libran en silencio, sostenidas únicamente por el amor incondicional de una madre. Es el caso de Camila, mamá soltera de Brenda, una niña de siete años que padece el síndrome de Wolf-Hirschhorn, una patología genética extremadamente rara y compleja.

Debido a su condición y a otras complicaciones graves de salud, Brenda depende de un respirador, traqueostomía, alimentación por gastrostomía y cuidados permanentes las 24 horas del día.

Como familia, han atravesado años muy duros marcados por largas estancias en hospitales y serios problemas de vivienda. Hoy, el objetivo es mirar hacia adelante y cumplir un sueño vital: conseguir una casa adaptada y segura que le permita a Brenda recibir los cuidados médicos indispensables sin riesgos, rodeada del cariño de sus hermanas.

"No buscamos solamente recaudar fondos, necesitamos que nuestra historia llegue a la mayor cantidad de personas posible. Quizás con una sola publicación podamos cambiar nuestra historia", expresa con esperanza su mamá.

Para hacer este sueño realidad, la campaña solidaria “Una casa para Brenda”

La mamá de Brenda habló con UNO Santa Fe y contó que está en una situación de desalojo próximo de la casa que comparte en barrio Coronel Dorrego con su familia: "Soy mamá de una niña con una condición de salud compleja que requiere cuidados constantes y un ambiente tranquilo. Actualmente, estoy enfrentando una situación muy difícil de desalojo y un plazo urgente de pocos días para tener que dejar el lugar donde vivimos".

"Debido a sus recurrentes internaciones médicas y a los cuidados que demanda, no he podido cubrir los alquileres y me encuentro en una situación económica desesperante, con el riesgo inminente de quedar en la calle con mi hija. Para evitar una internación hospitalaria por falta de vivienda –algo que ya nos ha tocado vivir y que afecta gravemente su salud–, necesitamos con suma urgencia asegurar un nuevo hogar".

"No pedimos un lujo, pedimos un espacio donde mi hija pueda respirar tranquila, segura y rodeada del amor de sus hermanas", nos cuenta Camila.

Brenda padece el síndrome de Wolf-Hirschhorn

A veces las batallas más difíciles las libran los guerreros más pequeños. Brenda padece el síndrome de Wolf-Hirschhorn, una enfermedad genética muy rara y compleja que la lleva a requerir asistencia médica permanente: respirador, traqueostomía, alimentación por gastrostomía y cuidados de intensivos las 24 horas del día.

Tras años de internaciones en hospitales, incertidumbre y duras dificultades de vivienda, hoy su mamá, Camila, junto a las hermanitas de Brenda, están luchando por dar un paso decisivo que cambiará sus vidas para siempre: conseguir una casa adaptada y segura donde Brenda pueda recibir la atención médica que necesita sin poner en riesgo su vida.

Cómo colaborar o difundir

Para que la campaña “Una casa para Brenda” llegue a más corazones y posibles colaboradores, la difusión es fundamental. Quienes deseen conocer más sobre el caso, compartirlo o ponerse en contacto para brindar ayuda pueden hacerlo a través de IG en unacasaparabrenda

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