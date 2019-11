Una jornada con mucho calor en la ciudad

Jornada a puro sol, buenas condiciones y una máxima que alcanzará los 36 grados para hoy. Según el Centro de Informaciones Meteorológicas de la UNL se observa en la región una mejoría en las condiciones meteorológicas. No obstante la misma no es definitiva, ya que se observa el avance de un masa relativamente más fría por el sur de las provincias de Buenos Aires y la Pampa. Esta situación permite que hacia últimas horas de la jornada, las condiciones nuevamente se inestabilicen con posibles lluvias débiles y dispersas, no descarándose algunos eventos algo mas intensos entre mañana jueves y el viernes para luego mejorar algo hacia el fin de semana. Las temperaturas se mantienen en los registros observados durante los últimos días.

El jueves en tanto se espera una jornada con cielo parcialmente cubierto a cubierto con mejoramientos temporales y condiciones algo inestables a inestables, posibles lluvias débiles y dispersas, no descartándose algunos eventos algo más intensos. Temperaturas con poco cambio: mínima de 22º y máxima de 37º.

En las puertas del fin de semana, el viernes, cielo parcialmente cubierto a cubierto con mejoramientos temporales. Condiciones algo inestables y posibilidad de lluvias débiles o dispersas, no descartándose la ocurrencia de algunos eventos algo más intensos. Temperaturas con poco cambio: mínima de 22 grados y máxima de 35.

Por último, el sábado presentará cielo parcialmente cubierto a cubierto pero mejorando hacia la tarde o la tarde/noche. Condiciones algo inestables a estables. Mínima de 22º y máxima de 32º.