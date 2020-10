Una multitud pidió por el regreso de los niños a los clubes en El Trébol

manifestacion el trebol 2.jpg Multitudinaria marcha en el Trébol. El Trébol Digital

“Estamos felices, la ciudadanía se auto convocó y el mensaje fue claro. Los chicos están dispuestos a volver al club a hacer su actividad física y no hay razón para que se les restrinja la libertad. Esperamos ahora tener una resolución favorable”, señaló el presidente de El Expreso Gerardo Burga.

Por su parte, Maximiliano Ferrero, titular de Trebolense, destacó: “Somos optimistas. Las medidas que se tomaron hasta el momento están obsoletas y la gente ya no les presta atención. Desde los clubes trabajamos muy responsablemente con el protocolo. Estos chicos hace meses que no tienen escuela, no tienen club, no tienen contacto social. Hay que apelar a la responsabilidad de nuestros dirigentes”.