¿Una señal?: la silueta de lo que serían pájaros aparecieron en ventanas de viviendas en San justo y Videla

Los hechos fueron publicados en redes sociales en las últimas horas y se abrió el debate: señales, manifestaciones de fe o tan solo el descuido de los pájaros que no vieron el cristal. El relato de los protagonistas, que eligieron creer

Recién hoy mi papá se animó a tocar y no supo definir bien qué es: no es talco, tierra o ceniza. Mi vecino dijo que le puso la piel de gallina estar cerca.

Algunos creen que es el Espíritu Santo. Otros, manifestaciones de Ángeles. Los menos místicos dirán que son dos palomas que se estrellaron contra el vidrio. Sigo sosteniendo que es UNA SEÑAL. Y en mi interior agradezco y digo: ¡Qué bueno que llegó a mi casa!

Que cada uno crea lo que quiera. En definitiva CREER es lo que nos mantiene viva la esperanza, y NADA puede haber mejor que eso.

Rápidamente el porteo se lleno de me gustas, y comentarios y fue la propia protagonista quien dio más detalles y además mostró, quienes, al igual que ella, "eligieron creer"

La mamá de Roberta y dueña de la vivienda, Mónica también le comentó a UNO lo sucedido: "Yo llegué a mi casa tipo 19.30 y me puse a charlar con mi marido que estaba en la oficina de nuestro negocio y cuando miré para la vidriera, vi una imagen. Pareciera una paloma, qué será eso. Nos pusimos a analizar el dibujo, porque era una silueta perfecta. Creíamos que podía ser una paloma que chocó con el vidrio, pero la silueta era muy perfecta. También descartamos que haya sido un dibujo. Arriba esté más nítida que la parte de abajo, porque la silueta está bien terminada".

"Le tome fotos y comencé a distribuirla entre conocidos y muchos me dijeron lo mismo, ¡es el Espíritu Santo! Es una señal, aunque la verdad no sé qué pensar, pero igualmente nos sacudió tener la imagen en la ventana. Aún esté marcada en la ventana, no tan clara como el día anterior pero sigue allí", cerró.

Quienes se enteraron y pasaron por el lugar, dicen que no parece ni polvo, ni lápiz, más bien algo que tiene una textura particular. Pero despertó el interés de muchos y sobre todo de los más creyentes. Este medio además pudo averiguar que el cura párroco de la localidad se haría presente en el lugar para ver lo sucedido y analizarlo.

Por último otra fotografía, también de lo que sería una silueta de un pájaro en un vidrio apareció a 30 kilómetros de San Justo, en la localidad de Videla viralizándose en redes sociales, lo que alimenta aún más la fe y las creencias de muchos quienes pudieron ver lo sucedido.

