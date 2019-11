Uno de cada tres niños está malnutrido en barrios periféricos de la ciudad

Las asociaciones, instituciones y clubes nucleados en la Liga Infantil de los Barrios (LIB) de la ciudad de Santa Fe llevaron adelante cientos de controles médicos a niños y niñas de los 18 clubes de diferentes barrios que participan en los torneos. Con los datos recolectados elaboraron un informe de salud comunitaria para dar cuenta la realidad de quienes se desempeñan como jugadores en los equipos, que en gran parte son menores de edad. Los estudios fueron realizados por profesionales y trabajadores de la salud nucleados en el Frente Ciudadano por la Salud.

Sobre el informe, el kinesiólogo Pablo Speziale y colaborador de la LIB, dijo a UNO Santa Fe: "Nuestra intención era poder terminar el relevamiento en todos los clubes, pero como empezamos a mitad de año no llegamos. Es un puntapié inicial para a partir de 2020 trabajar en un marco más institucionalizado, de política, para tener una respuesta del Estado. La LIB quiere abrir las puertas más allá del fútbol o lo deportivo en dos ejes que son la salud y la cultura, que son los derechos que queremos para que cada club y cada pibe del barrio pueda acceder cerca de su casa".

El 12 por ciento tiene sobrepeso, el 11,5 obesidad y el 5 por ciento está por debajo del peso normal

Fueron realizados 581 controles, dentro de las cuales 486 (más del 80%) son menores de 19 años. Por otro lado, los chequeos médicos se llevaron adelante en el Club Arroyito Seco de Alto Verde, Cebollitas de Loyola Sur, San Francisco Solano de Barranquitas, Apache FC de Santa Marta, Atletas de Cristo y 7 Jefes de Scarafía y Barcelona Jrs. de Santa Marta. Identificaron que sólo el 18,4% de las personas atendidas posee obra social. "Si o si dependen de la salud pública", observó Speziale.

liga infantil de los barrios.jpg Pablo Speziale (kinesiólogo y activista en LIB), Néstor Sotelo (enfermero), Rut Menaker (fisioterapeuta e integrante de la comisión de salud del PJ) y Cintia Visglio (comisión de salud del PJ) formaron parte del Programa de Salud Comunitario y elaboraron un informe sobre el estado de la salud de casi 600 chicos y chicasque juegan al fútbol en la Liga Infantil de los Barrios. UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

Asimismo se detectó que el 12 por ciento tiene sobrepeso, el 11,5 obesidad y el 5 por ciento está por debajo del peso normal para la edad de cada paciente. Se concentran principalmente en trastornos de peso elevado y el bajo peso se presenta en 24 de los 486 chicos, lo cual es un dato alarmante. Además, no se presentaron casos de desnutrición. El normopeso alcanzó a 347 personas de los 486 menores de 19 años.

En cuanto al análisis postural, los datos presentan que casi un 30 por ciento de las personas atendidas padecen alteraciones posturales en columna vertebral o miembros inferiores. Por último, se destaca que de las personas que asistieron al chequeo con el carnet de vacunación, sólo un 11,3% presentaron el carnet incompleto. Si bien no fue alta proporción, es importante expresar que existen niños y niñas en la etapa escolar con vacunación incompleta (en total 25 menores de 19 años).

Además, analizaron: "Se encontraron también 30 personas que tenían alteraciones cardiovasculares, de los cuales 22 eran menores de 19 años y muchos no sabían. Algunos son soplos, que deben ser controlados. Se hizo un trabajo muy lindo con los Centros de Salud para que estén al tanto y el club pueda servir como nexo. Sin querer estamos haciendo esto que le estamos pidiendo al Estado. Otra cosa que aparece es los problemas de consumo. No queremos hacer un exceso de diagnóstico sino que es mostrar que esto existe y reconocer que es un tema de la salud pública la prevención. En el caso de los consumos problemáticos no se resuelve con gendarmes en las esquinas, sino que se les brinde el acceso a los derechos como la salud, el deporte, la cultura, la alimentación y la educación".

"Los chicos estuvieron acompañados por sus padres, eso es algo que estuvo bueno durante los chequeos. Se hizo el control de vacunas, y casi todos los chicos estaban cubiertos. Salvo alguna vacuna de Hpv que andaba faltando que si no la encontraban en algún centro de salud iban y buscaban, entonces al tiempo al volver a ver el carnet estaban todas las vacunas completas. Y si tiene sobrepeso, señalamos la falta de nutrientes o alteraciones de hipertensión. Entonces, hay un seguimiento. Si bien este deporte los convoca, también los cuida y se genera un sentido de pertenencia en los niños", dijo por su parte Néstor Sotelo, enfermero participante del Programa de Salud Comunitaria.

Asimismo, sobre el problema de la nutrición agregó: "Una dieta hipercalórica no es lo mismo que tener una dieta equilibrada con aminoácidos y proteínas. Faltan vitaminas y fibras. Una persona que hace deportes como el caso de estos chicos lo que necesita en su alimentación es proteínas. Junto con la hidratación que es importante. La sociedad tiene que saber lo que es un niño sano".

psc.jpg Resultados del Programa de Salud Comunitario Liga Infantil de los Barrios

Y Rut Menaker, fisioterapeuta y miembro de la Comisión de Salud del Partido Justicialista expresó sobre los problemas nutricionales: "Donde no puede llegar económicamente la familia, llega el Estado pero con malos nutrientes. Y de ahí analizamos que son necesarios los agentes sanitarios que van del Estado hacia la población para hacer un relevamiento de lo que pasa y llevarlo en organismos superiores".

"El objetivo inicial fue entregar el certificado de aptitud física para los niños, niñas y jóvenes que participan de las actividades de la liga, los cuales rondan las 2500 personas. Por otro lado, se busca exponer las principales problemáticas sanitarias presentes en los barrios periféricos de la ciudad, lo cual se cree fundamental para poder discutir e implementar políticas públicas sanitarias, sociales y deportivas. En el presente informe realizamos un análisis de los resultados parciales de lo desarrollado hasta la actualidad", expresan de manera colectiva en el informe.

Y agregan sobre los motivos: "En la Argentina el acceso a la salud es público, universal y gratuito, aunque en el escenario actual, se entiende que dicho derecho se encuentra vulnerado cotidianamente. Esta situación se vio agravado en los últimos cuatro años por el desmantelamiento de medidas y políticas públicas sanitarias a nivel nacional".

Cabe destacar que el chequeo médico consistió en tres etapas: control de talla, peso, índice de masa corporal (IMC) y signos vitales (frecuencia cardíaca, pulso y presión arterial); análisis postural llevado adelante por profesionales de kinesiología; y por último, una anamnesis y examen médico cardiorrespiratorio.

Programa de Salud Comunitaria

Del Programa de Salud Comunitaria se desprende principalmente la idea de poder fortalecer los vínculos entre el Centro de salud o efector de Atención Primaria y las diversas instituciones del barrio, como los Clubes de Barrio, teniendo en cuenta que muy pocas personas, de las que participan en la Liga Infantil de los Barrios, cuentan con acceso a una obra social.

"Siendo los Clubes de Barrio espacios donde circulan de manera constante poblaciones jóvenes en estado de crecimiento, una política pública tendiente a generar relaciones continuas entre el sistema público de salud y las organizaciones populares creemos que permitirá dar una mejor respuesta a las problemática de la salud que surgen cotidianamente. Por ejemplo: llevar adelante controles actualizados, detectar casos relevantes y poder actuar en forma oportuna, realizar campañas de prevención, de higiene y de nutrición", expresa el informe.