La inseguridad esta vez atacó a la Asociación Civil Mujeres Solidarias, ubicada en Gobernador Freyre y Matheu, en barrio Nueva Pompeya. Según contó una de sus integrantes, Susana Medrano en diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3, delincuentes destrozaron su sede, los dejaron sin acceso al gas y ahora no pueden cocinarle la merienda a 60 chicos.

"Desgraciadamente ayer nos encontramos con una situación de vandalismo en la institución, no sé si pasó el sábado o domingo a la noche. Se llevaron rejas, rompieron puertas y lo más asombroso es que rompieron una losa de 10 cm de espesor donde está la cabina de los tubos de gas. No se llevaron nada, hicieron destrozos, no pudieron abrir la puerta porque la seguridad es máxima", reveló la mujer.