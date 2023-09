Vecinalistas le exigen al Estado municipal y provincial informes sobre el estado del sistema de bombeo

El referente de la vecinal Centenario, José Cettour manifestó: “Estamos muy preocupados por el no funcionamiento de los sistemas de bombeo por diferentes problemas es por eso que hacemos esta conferencia, queremos terminar con esa frase que está en la memoria de muchos: "A mí nadie me avisó", sino que nosotros estamos avisando que hay problemas en las estaciones de bombeo".

Sobre lo que se busca con este pedido agregó: "Queremos tener un informe de cada estación para saber si están o no funcionando. Nos enteramos que la estación 1 tiene faltante de bombas, la casa bomba 2 tiene una de ellas que no funciona y a otras que les falta mantenimiento. En cuanto a la estación de bombeo 0, si bien nos han contestado que funciona, creemos que todavía no se ha probado".

"Queremos que nos informen todo porque después van a llegar las lluvias copiosas que se avecinan y no vamos a tener respuesta a nuestros reclamos. Tienen que tomar todos los recaudos, junto con la provincia, para que las estaciones de bombeo estén protegidas y en funcionamiento", cerró.

reclamo vecinales desagües lluvias.jpg Integrantes de las vecinales del suroeste de la ciudad de Santa Fe

En tanto, Gisela Galeano de la vecinal San Lorenzo expresó: "El hecho de tener tantas obras que se han hecho en materia hídrica, para aguas servidas, aguas pluviales y la última, que fue la bomba 0, hace desde abril que venimos reclamando por el buen funcionamiento y la instalación de la nueva bomba en la estación 1, a través de distintas notas, la última entregada el 18 de agosto al municipio pero también en el Ministerio de Infraestructura provincial".

Por otra parte aseguró: "Además del pedido de la infraestructura y los elementos para hacerle frente a la situación de las lluvias también pedimos por la seguridad del trabajador municipal. Por ejemplo en la bomba 1 el empleado tiene que ingresar por el Puente Carretero por todo el terraplén, que se encuentra en muy malas condiciones, sin luminarias y con muchos yuyales, algo que contribuye a hacer insegura la zona".

Al momento de consultarle qué pasa en el barrio cada vez que llueve resaltó: "Al igual que Chalet y Arenales, con las lluvias copiosas pasa lo mismo que ocurría mucho antes de tener el desagüe troncal o cuando había una sola bomba que ayudaba a expulsar el excedente de agua. Es deprimente tener que volver a pensar que uno debe bajar la mano fuera de la cama, para ver que no te haya entrado agua. Es el miedo que tiene el vecino hoy en día. Estamos demandándole al Estado municipal y provincial ser escuchados o ser partícipes de esta mesa de diálogo", concluyó.

