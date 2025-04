Vecinos de Bº Mariano Comas denunciaron otro asentamiento en terrenos ferroviarios: "Hay un abandono total"

“Desde hace un mes venimos padeciendo esta situación”, expresó una vecina. “Hicimos denuncias al 911, a la GSI y al 0800 de la Municipalidad, pero no tuvimos respuestas concretas. Esto se agravó con el tiempo”, agregaron desde la vecinal del barrio a UNO Santa Fe.

Según relató, las personas asentadas vivían en el lugar, cocinaban y realizaban allí todas sus necesidades. “Es muy triste. No es justo para nosotros, que pagamos impuestos altísimos, ni para ellos, que merecen un lugar digno para vivir”, continuó.

Asentamiento a pocos metros de la vía sobre terrenos ferroviarios ubicados entre Av. López y Planes y calle San Lorenzo al 3700.

Asentamiento a pocos metros de la vía

Uno de los puntos más delicados es que el asentamiento se instaló sobre una vía activa del Belgrano Cargas. “Ya hubo una denuncia presentada por la empresa porque por esa vía pasan entre dos y cuatro trenes por día. Es un peligro terrible para quienes están ahí”, advirtieron los vecinos.

Además de las condiciones precarias en las que vivían las personas, los residentes del barrio señalaron la acumulación de basura y la falta total de higiene. “Se ve un basural. Hay gente indigente viviendo en condiciones inhumanas, sin baños ni posibilidades de higienizarse”, indicó otra vecina.

Inseguridad y abandono

La preocupación también se extendió al clima de inseguridad en la zona. “En el corredor no solo se ve el asentamiento, también hay personas de paso que se drogan o venden droga. Todo eso genera un ambiente de abandono total por la falta de control y de iluminación”, comentaron.

A pesar de que la policía y personal de la GSI se hicieron presentes en el lugar en varias ocasiones, los vecinos aseguraron que no pudieron resolver la situación. “Hicimos notas, vinieron varias veces, pero no pueden hacer nada. Y mientras tanto, el asentamiento sigue creciendo”, señalaron.

Otro asentamiento

Esto se suma a otro asentamiento que fue denunciado por vecinos de la zona de Bulevar Pellegrini y 25 de Mayo, también ubicado en barrio Mariano Comas, en pleno macrocentro santafesino, manifestaron su preocupación por la situación que se vive en un terreno fiscal que, según denuncian, se encuentra en total estado de abandono y donde se instaló un asentamiento irregular.

Se trata del histórico predio ferroviario que ocupa un sector de la manzana comprendida entre Bulevar Pellegrini, San Martín, Cándido Pujato y 25 de Mayo, y que años atrás funcionaba como cochera al aire libre. Hoy funciona como un estacionamiento irregular que cobran las misma personas que viven en el lugar.

Según relataron los vecinos a UNO Santa Fe, la zona se transformó en un foco de inseguridad: "Desde hace más de dos semanas hay personas viviendo dentro de la garita donde antes se cobraba el estacionamiento. Se instalaron con colchones, cocinan y hasta hacen sus necesidades ahí. Es un peligro", aseguraron. Según algunas versiones de los vecinos, uno de los ocupantes "es un expresidiario con graves antecedentes".

El terreno, que quedó bajo responsabilidad del municipio tras un convenio firmado con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y está completamente descuidado. Según subrayaron los vecinos, "está lleno de basura, los pastos altísimos, hay mosquitos, cucarachas, alacranes y ratas. De noche no hay luz; la última lámpara se rompió en una tormenta y nunca la repusieron".

Además, alertan por la presencia de trapitos que se adueñaron del predio: "Cobran por estacionar, se creen dueños del lugar. Nadie controla nada", denunciaron.

“Este terreno es fiscal, siempre lo mantuvo el municipio porque está en pleno centro y se usaba como estacionamiento, pero desde la pandemia quedó en el abandono. Ahora es una boca de lobo”, remarcaron.

Piden una urgente intervención

Los vecinos afirman que hicieron múltiples reclamos, pero no obtuvieron respuestas. "El intendente había prometido que se iba a custodiar el lugar, que no iba a haber usurpaciones, y sin embargo acá estamos, con gente viviendo adentro del predio, en condiciones que no son dignas para nadie, pero también generando temor por posibles hechos delictivos", dijeron.

También se generaron pequeños basurales donde personas en situación de calle revuelven bolsas y dejan los residuos esparcidos. “Todo esto se agrava porque muchos vecinos también tiran la basura ahí. Es tierra de nadie”, comentaron.

En medio del abandono, lo único nuevo que apareció fueron unos chapones publicitarios de una empresa privada, que sí logró permiso para instalarlos. Piden una intervención urgente del municipio para evitar que la situación se agrave: “Hoy es una persona viviendo en el predio, mañana pueden ser más. Y como está a la vista de todos y nadie hace nada, ya no sabemos a quién recurrir”.