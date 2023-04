Vecinos de barrio Sur reclaman seguridad: "Estamos hartos"

"Señor gobernador estamos hartos. Queremos seguridad", eso dice el pasacalle que vecinos de barrio Sur colgaron en busca de medidas concretas, ahora del gobierno provincial. Mara, una mujer que vive en la zona, reveló que hace tiempo vienen haciendo reuniones por la inseguridad con autoridades donde no se termina resolviendo nada.

"Estamos cansados, agotados, como bien dice el pasacalle, creo que ya llegó al hartazgo. No es la primera vez que hacemos un movimiento así ni tampoco es la primera vez que mandamos notas a las autoridades. Hace cuatro años que estamos trabajando, así que no nos pueden decir que es por ideología política. Somos vecinos y queremos vivir en paz, no nos importa quién nos gobierne, queremos vivir en paz", apuntó.