Vecinos se movilizaron tras los ataques y robos en Perón e Iturraspe

La movilización también fue acompañada por muchas vecinales de Santo Tomé, así también como la Red de Vecinales de Santa Fe. "No es solo Iturraspe y Perón, sino que ya hablamos de toda la cuestión de seguridad. En la autopista hay gente que va a contramano con las motos, estacionan sobre la autopista, hay bastantes hechos", manifestó.

"Cuando te roban querés que te escuchen, qué hagan algo. No estaría mal que el policía vuelva a la puerta de la comisaria. Esto viene de hace años, yo mismo recibí un piedrazo en la camioneta, todos tenemos a alguien que le pasó esto sobre la autopista", reveló.

A su vez Vacula contó que una vez se reúne una vez al mes en el Consejo Municipal de Seguridad de Santo Tomé, aunque nunca asistieron "actores principales", siempre acudió "un tercero o cuarto de la lista". Y precisó: "Me respondió un jefe policial, me dijo que iban a poner un recorrido, un refuerzo. Parece que la policía no da abasto, da esa sensación".

Traslado comisaría 6ta.jpg La sede policial sobre Iturraspe y Av. Perón que funcionará como Comisaría sexta en el corto plazo.

Por su parte, Luis Felipe Agramunt señaló que el Acceso Norte es el único medio que los vincula con el casco principal pero no hay colectivos. "Esto no es country, esto es una zona más global. Esta inseguridad no la sufre solo el comerciante o los que vivimos acá, la sufren los chicos, las familias que van caminando ¿Dónde viste un agente que te dirija el tránsito? ¿Dónde viste un semáforo por acá?", expresó.

Otra que tomó la palabra en la convocatoria fue la integrante de vecinales Marcela Riestra: "Uno lo que quiere no es solo un poco de seguridad o que los vecinos se involucren, también queremos que la Justicia y los encargados de la seguridad de una vez por todo dejen de ser apáticos con esto. El problema es una realidad y que hoy se cobra vidas. Vas a la comisaría y muchas veces no tiene al que escribe, no te pueden tomar la denuncia, creés que el puesto que está ahí es una comisaría y no lo es".

