Viernes despejado en la ciudad de Santa Fe y a pleno sol

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

14 de noviembre 2025 · 07:49hs
José Busiemi

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo soleado y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 18.9º y se espera que la máxima alcance los 33º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa un mayor aporte de aire cálido y algo más húmedo a la región y con ello la pérdida de potencia del sistema frío. Esta situación genera una tendencia gradual a inestabilizarse hacia últimas horas del sábado o primeras del domingo, momento donde debería ingresar nuevamente un sistema frío de corta duración. Con este comportamiento se espera ascenso de las temperaturas, posibles lluvias durante las primeras horas del domingo y luego suave descenso de los registros térmicos durante el domingo y el lunes.

Sábado con cielo mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde/noche o la noche con condiciones algo inestables a inestables yb aja posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia últimas horas del día. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 18º y máxima 35º. Vientos moderados predominando del sector norte, rotando al nor/noreste por momentos.

En tanto el domingo se espera cielo cubierto a parcialmente cubierto, con tendencia a despejarse hacia la tarde. Condiciones inestables a algo inestables y con tendencia a mejorar con posibles lluvias de diversas intensidades, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos o tormentas aisladas. Temperaturas en gradual descenso: mínima 17º y máxima 29º. Vientos leves a moderados de direcciones variables, cambiando a moderados del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste.

Por último, lunes con cielo despejado o con leve nubosidad. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas en descenso: mínima 13º y máxima 28º. Vientos leves del sector sur, rotando al oeste/noroeste.

Santa Fe ciudad viernes
