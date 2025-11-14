Viernes despejado en la ciudad de Santa Fe y a pleno sol

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo soleado y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 18.9º y se espera que la máxima alcance los 33º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa un mayor aporte de aire cálido y algo más húmedo a la región y con ello la pérdida de potencia del sistema frío. Esta situación genera una tendencia gradual a inestabilizarse hacia últimas horas del sábado o primeras del domingo , momento donde debería ingresar nuevamente un sistema frío de corta duración. Con este comportamiento se espera ascenso de las temperaturas, posibles lluvias durante las primeras horas del domingo y luego suave descenso de los registros térmicos durante el domingo y el lunes .

Sábado con cielo mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde/noche o la noche con condiciones algo inestables a inestables yb aja posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia últimas horas del día. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 18º y máxima 35º. Vientos moderados predominando del sector norte, rotando al nor/noreste por momentos.

En tanto el domingo se espera cielo cubierto a parcialmente cubierto, con tendencia a despejarse hacia la tarde. Condiciones inestables a algo inestables y con tendencia a mejorar con posibles lluvias de diversas intensidades, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos o tormentas aisladas. Temperaturas en gradual descenso: mínima 17º y máxima 29º. Vientos leves a moderados de direcciones variables, cambiando a moderados del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste.

Por último, lunes con cielo despejado o con leve nubosidad. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas en descenso: mínima 13º y máxima 28º. Vientos leves del sector sur, rotando al oeste/noroeste.

• LEER MÁS: Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región