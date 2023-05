•LEER MÁS: El voto joven y la opinión de los adolescentes: entre el desconocimiento, la ansiedad y la falta de interés

voto joven tribunal electoral elecciones (1).jpg

"Lo que no puedo admitir, por coherencia y responsabilidad con los partidos políticos que participan, es que esa declaración de inconstitucionalidad la haga un organismo administrativo como es el Tribunal Electoral, que se llama tribunal, pero no es propiamente eso sino un organismo administrativo. Y lo peor es que cuando el proceso electoral está en curso, está muy avanzado, ya pasó la etapa de observaciones, la de tachas, la de agregados e impugnaciones de residencia. Haces llover 100.000 votantes más en un padrón que estaba cerrado, verdaderamente es una ruptura de las reglas de estabilidad del proceso electoral. El camino es la Legislatura", apuntó.

image.png Domingo Rondina.

Y resaltó: "Hace dos años, el 6 de mayo de 2021 Jorge Barraguirre emitió un dictamen diciendo «el tribunal electoral no es competente para habilitar a los menores y la Legislatura es la que todavía tiene una palabra por decir». El tribunal electoral consecuentemente rechazó este planteo de Giustiniani y Donnet y dijo «no, no podemos habilitar lo que la Constitución no permite, vayan a la Legislatura». Ahora, tanto Barraguirre como el tribunal resetearon la memoria, se olvidaron de todo y dicen que sí cuando antes decían que no. Quién les dio autoridad democrática a los tres jueces temporales del tribunal electoral; porque no son permanentes, cada año cambian; y al procurador, a quienes no votó nadie, para cambiar las reglas electorales de la provincia que estableció en su Constitución. Es claramente un abuso de poder".

Aclaró que todavía algún partido o frente puede hacer una impugnación. De concretarse esto, le corresponderá a la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe resolver.

Escuchá la entrevista completa acá: