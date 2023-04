"Llegar a la plaza es volver a las imágenes de ese 29, de ese dolor enorme del barrio inundándose y también la cabeza que no deja de estar inundada. Son 20 años de lucha muy desigual, pero seguimos estando acá con las pérdidas de un montón de compañeros y compañeras que ya no están porque murieron luchando", expresó.

Entre las medidas que faltan tomar a 20 años de la inundación, la referente del movimiento santafesino destacó: "Todavía la salud mental no está garantizada en los barrios del oeste y hoy pesa mucho esto, es algo que vemos y charlamos con esas zonas que se inundaron. Allí, muchas veces no hay lugar en los centros de salud, no hay la atención que necesitamos y todavía falta obra pública. Entonces decís, `no me puedo quedar en mi casa´, tengo que seguir luchando, y eso es lo que realmente nos mantiene en pie".

inundación carpa negra justicia (2).jpg

La carpa que se montó en la Plaza 25 de Mayo es la que se usa cuando se inundan en la Vuelta del Paraguayo y gracias a la cual pueden seguir estudiando. Sin embargo, a esta no la usan normalmente desde el movimiento: "Hay gente sin escrúpulos. Alquilamos una carpa, le pagamos una seña de $20.000 y no la entregaron, es una pequeña estafa. Ahora vamos a tratar de recuperar ese dinero, pero también hay gente muy solidaria que enseguida se comunicó, que trató de resolverlo".

"Hay muchas cosas que hacer, convocar a una plaza, un acto donde se cuenta la historia nuevamente. Todo eso es revictimizante, pero lo hacemos porque creemos que es muy necesaria la justicia y estamos convencidos de eso", expuso Albornoz y apuntó: "El Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe debería ya ponerle contenido a una ley que peleamos y que conseguimos en la Legislatura, la «ley de la memoria del pueblo inundado». Es una historia que la tenemos que contar en Santa Fe todo el tiempo, la escuela la tiene que contar porque también es una manera de prevenir y de cuidarnos".

inundación carpa negra justicia.jpg

A su vez, recordó la ausencia de un plan de contingencia por aquel entonces: "Lo que pasó tan dolorosamente es que nos dejaron tirados, nadie nos avisó que salgamos, nos quedamos y así mucha gente murió. Las obras de la defensa están terminadas, esa masa de agua que entró por una defensa abierta está corregido; pero hay un montón de obras públicas que se necesitan, sobre todo porque hay gente que todavía se inunda por lluvia. Vivimos entre ríos, esta ciudad está en riesgo y debemos cuidarnos".

La referente de Carpa Negra también fue tajante al hablar de los condenados por la inundación: "No pagaron. La muerte de Uriel Castillos, el bebé de 12 días que murió cuando se escapó de las manos de su mamá frente a la Cancha de Colón no la pagó nadie y eso es un horror. Reutemann se murió impune, Fratti es el único que queda vivo de aquellos que encontraron culpables, Berli se murió de Covid y Marcelo Álvarez falleció antes de escuchar la sentencia. No pagó nadie y ese es otro dolor".

inundación fotógrafos fotos (12).jpg Hugo Pascucci Hugo Pascucci.

"Ojos de solidaridad"

Pedro Medei, integrante de la Asociación 29 de Abril, contó cómo será el acto donde se recordará a las víctimas por la inundación en Santa Fe. A 20 años de ese hecho, el joven recordó cómo lo afectó y cómo vio con sus propios ojos la solidaridad de los vecinos para rescatar lo que podían.

Medei recordó cómo lo encontró la inundación ese 29 de abril: "Estaba en mi casa, salí antes de la escuela porque nos habían adelantado más o menos de lo que pasaba, tenía 12 años. Así que como la escuela quedaba cerca de mi hogar, salimos, nos comentaron que había un problema y cuando volví empecé a tomar conciencia de lo que estaba pasando en la ciudad. Fue un impacto, a todos los santafesinos con costó un poco entender qué era lo que estaba pasando realmente. Al vivir en un primer piso el agua no llegó a entrar, pero sí hubo hasta 1,20 m en la planta baja. Se cortaron los servicios y esa noche en la que nadie durmió, algo que nunca me voy a olvidar es que esa esquina como era el último lugar adonde el agua llegaba se convirtió en un puerto improvisado, salían lanchas, piraguas, canoas de un montón de vecinos que solidariamente toda la noche estuvieron trabajando para seguir trayendo gente, cosas y mascotas de los barrios del oeste". Tres semanas después de ese día pudo volver a su casa.

"Nadie se olvida de ese olor a inundación, no hay otra forma de llamarlo, y que persistió durante meses en muchos de nuestros barrios. Y la marca del agua, hoy me parece que ya no se ve, pero durante mucho tiempo quedó", resaltó el integrante de la asociación.

Este sábado 29 de abril, a las 17, en la Exestación Mitre realizarán el acto llamado "La memoria de los inundados". El mismo contará con la propuesta artística "Las escaleras del agua", estará un cantante de tango local, y el reconocimiento a vecinos que se inundaron y que a pesar de la situación actuaron con solidaridad, colaboraron con el resto de los afectados. Además, se reconocerá a las instituciones que a lo largo de estos 20 años trabajaron en la consolidación de la memoria. El evento cerrará con un show de la banda de cumbia Palmae. Teniendo en cuenta que a su vez este año se conmemoran 450 años de la ciudad de Santa Fe, buscan que haya una "memoria activa, no para replegar en las tristezas, sino para consolidar el presente y pensar cómo construir el futuro, el cual se hace en unidad y con alegría".

Las actividades que organiza Carpa Negra por el aniversario de la inundación

Viernes 28 de abril

16.30: Presentación del libro "Río Salado 203" de Editorial Legüera Cartonera. Ronda de lecturas en la Plaza 25 de Mayo.

18: Radio Abierta, Radio en la Mira "Salud Mental e Inundaciones " LaZitoLema y movimiento NuestraAmerica. Plaza 25 de Mayo

20: Vigilia para reflexionar sobre los territorios, a 20 años de la inundación evitable.

Sábado 29 de abril

9: Instalación de la muestra fotográfica "El Revelar de las Ollas" de La Poderosa.

16: Concentración en la Plaza del Soldado.

17: Acto central en la Plaza 25 de Mayo. Micrófono abierto, recordación de las muertes por el crimen hídrico.

Cierre musical.

