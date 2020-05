Unión: Bottinelli criticó las decisiones que tomó AFA

El máximo referente que tiene el plantel de Unión como es el capitán Jonathan Bottinelli dialogó con Aire de Santa Fe 91.1, sobre la problemática que aqueja al fútbol y se refirió a las medidas que tomaron los dirigentes de AFA respecto a la finalización del torneo y a suprimir los promedios. El defensor rojiblanco marcó su postura, más allá de estar abierto y pedir seguir dialogando entre todas las partes.

"Fue una decisión apresurada por parte de los dirigentes de dar por finalizada la competencia, se podría haber esperado un poco más y ver las decisiones que iba tomando el gobierno. Por otra parte al no existir los descensos, se pierde competitividad, el torneo lo va a sufrir y se va a achatar hacia abajo. El campeonato será más mediocre y los equipos van a especular con las contrataciones, no van a contratar jugadores los que antes contrataban por necesidad para pelear la categoría", comenzó analizando.

Para luego agregar "Los equipos que pelean abajo se reforzaron mucho y no creo que la próxima temporada hagan lo mismo. Como los casos de Patronato, Aldosivi y Arsenal que se reforzaron con muchos jugadores y si no hay descensos lo más factible es que no contraten a los mismos jugadores o a otros".

Consultado por la reunión que habían mantenido entre los capitanes de los distintos equipos y Sergio Marchi contó: "En la primera reunión entre los capitanes con Marchi hablamos de los salarios y la situación de cada plantel. Quienes habían cobrado y quienes no para asegurarnos ya que la televisión había depositado el dinero y los clubes debían abonar los salarios".

Y siguió: "En consecuencia fuimos analizando la situación de todos los equipos. El segundo tema que se trató fue la finalización de los contratos que estábamos en contra de eso y el tercer tema fue la propuesta que nos hizo el Turco (Marchi) de la reducción del 20% de los sueldos de los jugadores que ganaran de 400.000 pesos para arriba, no recuerdo bien la cifra. pero era algo similar".

"Esa era la propuesta que iba a llevar a la AFA, no es bueno que te toquen el bolsillo, pero nos asegurábamos la extensión de los contratos hasta diciembre, era cobrar algo mejor que no cobrar nada. Una vez finalizada la reunión, cada jugador debía comunicárselo a su equipo y brindarle la información. Y la otra reunión estaba programada para el martes de esta semana", continuó detallando Bottinelli.

Siguiendo con el relato de los hechos, el defensor dijo: "El lunes a la noche salió el comunicado de AFA y en la reunión del martes no podíamos hablar de nada porque ya estaba la decisión tomada. Por eso me pareció apresurada, ya que ni siquiera analizaron la propuesta que teníamos, porque ni siquiera la escucharon".

A la hora de deslizar una crítica hacia los dirigentes expresó: "Además los dirigentes ni siquiera informaron respecto a si el libro de pases estará abierto, ya que en mi caso el contrato vence el 30 de junio. Y entonces hasta diciembre no podría fichar con ningún club y quedarme seis meses sin contrato".

"Los jugadores debemos tener un voto en las decisiones y en este caso no la tuvimos, hay que llevar a un diálogo y no resolver de manera unilateral. Todas las partes deben ceder algo y encontrar el bien común para todos. No hay que llevar esto a una discusión, queremos dialogar y dar nuestro punto de vista, porque sino las decisiones serán insalvables. El fútbol no va a volver de esta forma si no encontramos solución. No es bueno que 3000 jugadores se queden sin trabajo, ni siquiera cobertura médica, fundamentalmente los jugadores del Ascenso".

Consultado por la situación en Unión manifestó: "Union tiene una economía equilibrada, no trae figuras rutilantes por que no las puede pagar, no se endeuda, hace bien las cosas. Mientras que hay otros equipos que no hacen las cosas bien y se terminan salvando por una decisión así. Algunos equipos no descendían este año, pero el próximo sí, porque hicieron muy mal las cosas durante tres temporadas".

"Yo ayer hablé con Luis (Spahn) un rato largo, de cómo está el club, está tranquilo sabe que puede manejar esta situación un par de meses más porque lo tiene todo ordenadito. Pretende que nadie esté sin plata, desde el utilero hasta los jugadores, él está en desacuerdo con las medidas que se tomaron en AFA, pero es un grupo y se votó. Pero Luis está para lo que nosotros necesitemos y con los compañeros hablamos todos los días e intercambiamos opiniones, para saber si algún jugador necesita un dinero en particular. Tenemos buen diálogo y línea abierta", aseguró el marcador central.

Volviendo a la decisión que tomaron los directivos de dar por finalizada la competencia sentenció: "Yo estaba a siete puntos de clasificar a una Copa Sudamericana, y faltaban 10 fechas para terminar la competencia. Entonces no me explico porqué ya decidieron las clasificaciones a las Copas. Entonces si dan por finalizada la competencia, deberían descender los últimos tres equipos, sería lo más justo. Es algo para debatir, por eso digo que se apuraron a decidir, si tiempo sobra".

Ya en el tramo final de la charla ratificó cual es la propuesta de Agremiados que no fue escuchada por la dirigencia " Nuestra propuesta era reducirnos el 20% el sueldo de los meses de mayo y junio hasta que volvieran los entrenamientos. Si los entrenamientos vuelven en septiembre, volvíamos a cobrar el sueldo entero en septiembre y el contrato se extendía desde el 30 de junio hasta fines de diciembre. Esa era la propuesta que le acercamos a Marchi. Esa propuesta nos venía bárbaro a los 3000 jugadores que se nos termina el contrato hasta junio".

Por último cuando se le preguntó por su futuro contestó: "Hoy en Unión pasan un montón de cosas, no hay entrenador, hay que ver si el que viene me quiere. Saber cuando se reanuda el fútbol, muchas cuestiones por definir para ver si podré renovar. Mis ganas están, ya lo dije más de una vez, el cariño que me brinda la gente me hace tener aún más ganas, pero hay que ver lo que sucede, el club tendrá que esperar a ver cómo se van dando las cosas".