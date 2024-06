Acuerdo inminente: Unión ultima detalles para comprar el 50% del pase de Pardo

Producto de este nivel, el club avanza para quedarse con la mita de la ficha del jugador que actualmente está en Córdoba de vacaciones esperando novedades de su representante. "Ya se comunicaron, así que estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. Quizás por mi presente Unión decidió hacer uso de la opción, así que muy contento", expuso el zaguero hace algunos días siendo una revelación de lo que está gestando.

• LEER MÁS: Unión: ¿qué formación inició el 2024 y cuál fue la última antes del receso?

Unión acelera para comprar el 50% del pase de Franco Pardo

En junio estaba pactada la primera opción a cambio de 135.000 dólares, pero eso aún no pasó. Eso no quiere decir que no se haga, sino que hay que definir detalles y el plan de pago. Algo no menor en este tipo de situaciones y que puede hacer que las tratativas se demoren un poco.

• LEER MÁS: Cristian González, del infierno al cielo en Unión

En caso que se estire un poco más, a partir de julio la opción es de 150.000 dólares. Puede que la diferencia sea mínima, pero en cuanto a dólares se trate siempre es un problema. Ni hablar en Argentina con todas las restricciones que hay, más allá de que luego se cambia a pesos.

Franco Pardo.jpg Por ahora Unión no ejecutó la opción de compra del 50% de Franco Pardo, pero sería inminente.

Se espera que en los próximos días haya más novedades al respecto, pero está todo dado para que Franco Pardo pase a formar parte del patrimonio de la institución. Los pagos que entrarán serán clave para hacerlo posible, como así cumplir con otros temas pendientes.