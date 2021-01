Inicialmente, todos para la reserva, pero en caso de convencer, quizás también ser contemplado para la Primera. El sábado pasado hubo un ensayo, donde ya quedaron fuera de consideración los dos primeros, permaneciendo el zaguero que llegó desde Atlético de Rafaela, pero que emergió en Camioneros (hoy en el Federal A). En este sentido, Gerardo Alegre Rojas se ilusiona con tener una oportunidad, a sus 21 años.

Entrenamiento Unión.jpg Gerardo Alegre Rojas busca convencer en Unión y llamar la atención de Juan Azconzábal. Foto: prensa Unión

"Acá estamos, con el grupo de los chicos de reserva. Me siento bien y contento. Impresionado por el trato de todos y de lo que es el club. Con las expectativas muy altas y con ganas de quedarme", sostuvo en diálogo con Radio Gol 96.7.

De palabras concretas y con reflexiones coherentes, el zaguero apuntó: "Mi objetivo pasa por quedarme en el club, del que estoy encantado. Mi idea es aportar y dar todo lo mejor para ser parte del plantel. Es la expectativa más grande que tengo. Hasta ahora, el trato con Juan Azconzábal y Martín Zuccarelli lo está abordando mi representante. Yo solo me dedico a entrenar a la espera de noticias. El sábado pasado tuvimos un amistoso donde me fue bien y sentí cómodo".

"Voy a dar todo para tratar de quedar en este club hermoso. Seguramente lo sabré esta semana, así que con expectativas. Voy bien de arriba, me gusta al choque y soy de salir jugando. Soy derecho, pero no tengo problemas de usar la zurda", se caracterizó Gerardo Alegre Rojas.

En el final, admitió: "Soy consciente que me están evaluando, pero trato de que eso no me juegue en contra. Trato de estar tranquilo y demostrar lo que sé. Después, quedará a criterio del técnico y la dirigencia. Estaría encantado de quedarme en este club tan importante".