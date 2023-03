Álvez detalló los motivos que lo alejaron de Unión

Jonatan Álvez reconoció que no cobraba cuando era jugador de Unión y por eso decidió no actuar más en los últimos partidos de 2022.

Cuando Unión fue a buscar un delantero de jerarquía y goleador, encontró en el uruguayo Jonatan Álvez a una opción que pudiera llevarlo lejos, no solamente a nivel local, sino internacional. De hecho su carta de presentación en los partidos iniciales fueron de la mano con esa insistencia.

Pero poco a poco, los problemas físicos fueron moneda corriente, a tal punto que se la pasó mirando desde la platea las participaciones de un equipo que se diluyó en la irregularidad y no pudo atesorar ninguno de los objetivos propuestos.

Más allá de que hubo un sinfín de especulaciones, incluso con la posibilidad de rubricar una renovación que vaya atada a cláusulas de presencias y goles, Álvez dejó la Avenida López y Planes para buscar nuevos horizontes.

En los últimos días confirmó su regreso a Danubio y brindó declaraciones al Diario Ovación, donde, entre otras cosas, confirmó los motivos por los cuales también de su parte decidió dar un paso al costado, incluso antes de que termina la competencia y con posibilidades de volver a una cancha.

"En Unión tuvimos la mala suerte de que en mitad de año para adelante, no cobrar más. Yo venía bien, después me hizo una mala pasada el tema de la lesión". Para luego, expresar: "Creo que ningún jugador quiere lesionarse, yo empecé bien y la lesión del pie me jugó en contra".

En referencia a la drástica decisión que tomó junto a Diego Polenta, el atacante subrayó: "Después, tomamos una decisión entre los jugadores uruguayos que había en el plantel, de no jugar más por el tema económico. No nos pagaban, y nosotros pensamos primero en nuestras familias, que es lo principal y después el resto".

Indudablemente las declaraciones de Álvez nuevamente dejan al desnudo los inconvenientes financieros que arrastra Unión al momento de hacer operaciones con moneda extranjera en el medio. Algo que también sucedió con la novela Santiago Mele, un tema por cierto de final abierto en referencia al primer préstamo e incumplimientos que ameritaron la intervención de FIFA.