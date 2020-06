Andereggen: "Nadie de Unión se comunicó conmigo"

Nicolás Andereggen estuvo señalado como una de las joyas de las inferiores de Unión que tendría un prometedor futuro en Primera División. Sin embargo, más allá de contar con pocas chances, cada vez que se requirió de su presencia no pudo rubricar todas sus condiciones y quedó muy relegado, hasta primero recalar en el fútbol suizo, donde jugó hasta de volante y luego en Alvarado de Mar del Plata.

Andereggen tiene contrato con Alvarado hasta el 30 de junio y deberá volver al plantel de Unión. La chance que tenía de continuar en el equipo marplatense quedó totalmente descartada ya que en las últimas horas dejó su cargo de entrenador Juan Pablo Pumpido.

Andereggen habló con Entre Tatengues, a través de un vivo de Instagram, donde se refirió a su situación personal, cuyas declaraciones fueron reflejadas por el sitio Soy Deportes, donde comenzó diciendo: "Nadie me llamó ni de Alvarado ni de Unión. Yo el 30 de junio tendría que volver a Unión. Con esto de la pandemia se retrasó todo. Yo estoy tranquilo y esperando un llamado para saber cómo sigue todo".

Pero no se quedó allí, y Nico agregó: "Como me pasa a mi le debe pasar a varios, de no saber dónde tiene que ir. La cabeza un día te va a mil y otro no. No hay técnico en Unión ni en Alvarado. Hay que ver si los técnicos me tienen en cuenta".

Posteriormente, Andereggen analizó lo que fue su trayectoria desde las divisiones formativas de Unión y reveló: "Mi paso por inferiores fueron rápidos. Un día me llevaron a jugar un amistoso con Patronato y compartí equipo con Soldano, Mauro Pittón… que llegaron lejos. De a poco me fui metiendo, intercalando entre Primera y Reserva los entrenamientos. Hasta que en la última fecha me llevaron por primera vez a jugar con Estudiantes y debuté".

Andereggen.jpg Andereggen se dio el lujo de sacarse una foto con Messi cuando coincidieron en un trabajo de la Selección.

Andereggen también tiene un pasado por las juveniles de la Selección donde tuvo la oportunidad de conocer a Lionel Messi. Sobre esta experiencia, el delantero de Unión contó: "Es un mundo aparte. Fui un privilegiado en estar en los juveniles. Tengo una buena historia de la foto con Messi. En uno de los últimos días que estuve en Ezeiza. Tenía una molestia y no pude entrenar y me llevé el celular. Terminamos y fuimos a ver el entrenamiento de la mayor y cuando salieron yo dije que tenía el celular y nos sacamos la foto".

A Andereggen se le vence el préstamo de seis meses en Alvarado y seguramente no continuará tras la salida de Pimpido. Vale recordar que en 2019 fue cedido al Zurich de Suiza, donde la experiencia no fue de las mejores debido a que ni siquiera pudo actuar en su posición natural de delantero.

Ahora, con un nuevo ciclo que se inicia tras la salida de Leonardo Madelón, al oriundo de San Jerónimo Norte nadie le quita la ilusión de arrancar un nuevo camino y tener la oportunidad que tanto estuvo buscando en la Primera de Unión.