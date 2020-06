Gamba: "Me encantaría volver a Unión"

Lucas Gamba se metió de lleno en el corazón del hincha de Unión, por su carisma, por haber sido protagonista de una gran etapa deportiva en la historia del club y por haber convertido goles muy significativos, como ante Almagro para lograr el ascenso, frente a Boca y River, en la Bombonera y el Monumental, respectivamente, y por haber sido el autor de la conquista en el Clásico Santafesino que el equipo de Leonardo Madelón ganó por 1-0 en 2016, en el 15 de Abril.

Pero Unión no pudo retener a Gamba, que primero llegó a Huracán y luego recaló en Rosario Central, donde viene de cerrar una aceptable temporada, convirtiendo también goles importantes y afianzándose como titular. El mendocino habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020) sobre cómo viene afrontando la cuarentena, hizo un repaso por su estadía en el Tatengue y reveló las ganas de volver en un futuro.

En el inicio de la charla contó de qué manera está atravesando la cuarentena, y Gamba reveló: "Estoy bien, en mi casa, disfrutando de mi hija y mi señora lo máximo posible. Cuando se estaba jugando el campeonato no podía hacerlo mucho. Pero la realidad es que no se puede vivir encerrado, con lo cual ya tengo muchas ganas de volver. A toda la cuarentena la pasamos en Rosario, pensamos en volver a Mendoza, pero como explotó todo tan rápido decidimos que lo mejor era quedarnos acá. Desde el club nos mandaron material para entrenar, tengo espacio en el patio, pero no es lo aconsejable. Pero por lo menos sirvió para no perder tanto el ritmo".

Cuando se le preguntó de su paso por Unión, Gamba comenzó diciendo: "Significó mucho, fue recontra importante, me dio la posibilidad de jugar en Primera. Le tengo mucho cariño al club, viví muy buenos momentos, la pasé muy bien con mis compañeros, dirigentes y con la gente. El cariño con la gente de Unión es mutuo, seguramente será de por vida. Pasamos con mi familia cuatro años hermosos en Santa Fe. Convertí varios goles lindos, el del ascenso, cuando clasificamos a la copa, gracias a Dios tuve la oportunidad de marcar goles, tener buenos rendimientos, siempre disfruté mucho de ir a entrenar, tuvimos grupos muy buenos y eso quizás es más agradable que cualquier gol".

Pero cuando al mendocino se le hizo referencia a su salida, opinó: "Así es el fútbol, estuve cuatro años en Unión donde pasé muy lindos momentos pero tenía que buscar lo mejor posible para mi carrera, en ese momento pensamos que lo mejor era Huracán".

image.png El presente de Lucas Gamba está en Central, aunque dijo que en un futuro quiere volver a Unión.

En otro tramo se lo consultó a Gamba si le gustaría volver a Unión y afirmó: "Nunca se sabe qué va a pasar en el futuro, si el club me va a querer o cómo se dé la cosa. Pero me encantaría, la pasé muy bien y me sentí muy cómodo en el club y en la ciudad, le tengo un cariño enorme en el club. Pero ahora tengo el desafío de tener buenos rendimientos en Rosario Central que hizo un esfuerzo por traerme y trataré de estar lo más posible. Es un club muy grande y muy lindo, que lleva muchísima gente, con un clima hermoso en cada partido, lo disfruto mucho. Espero estar a la altura y cada vez poder hacer mejor las cosas y ayudar al equipo".

Sobre si le quedó la cuenta pendiente de jugar la Sudamericana con Unión, Gamba dijo: "Me hubiese gustado, teníamos un grupo bárbaro y un gran equipo, pero siempre estuve apoyando desde afuera y siempre deseándole lo mejor a mis ex compañeros".

Más adelante se le preguntó sobre si lo más importante de su paso por Unión fueron los goles ante equipos muy importantes, y Gamba tiró: "Tuve muchísimos momentos muy lindos en el club, los disfruté mucho. Se disfrutó mucho del día a día, que es lo que queda más en el recuerdo que los goles. Es lindo sentirse importante pero a la convivencia la valoro mucho, se disfrutaba del trabajo y eso queda para siempre. Por eso se extraña mucho Santa Fe, ya que tuve la posibilidad de hacer amigos fuera del fútbol con mi señora, que se sentía muy cómoda, jugar al fútbol, con una vida muy tranquila. Casi todas las semanas nos juntábamos con amigos, en ese sentido bastante".

Hace un par de semanas a Franco Soldano se le preguntó a qué jugador recomendaría para Boca y contestó que a Lucas Gamba. Sobre estas declaraciones, el mendocino expresó: "El cariño con Franco es mutuo, nos bancábamos muchísimo. A cada uno de los jugadores que les tocaba ir se le deseaba lo mejor y eso hace recalcar la buena onda que había en su momento".

Por último, se le preguntó por cómo era Leo Madelón como entrenador y cómo analiza la etapa posterior a su salida del club, y Gamba apuntó: "Madelón es superganador, muy laburador, exigente con todo, no te podés relajar ni un poquito porque está permanentemente arriba de cada uno, eso le da un plus al jugador, lo hace trabajar de una forma muy buena. En cuanto a lo que viene los chicos de Huracán con los que jugué tenían muy buenas referencias de Azconzábal, decían que era muy trabajador, con el que mejor habían trabajado. Me puse muy contento si arregla el Vasco, porque siempre quiero que le vaya bien al club y tengo muy buenas referencias de ellos, así que espero que le vaya bien".