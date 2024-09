Antes y después del receso: así bajaron los números de Unión

El mundo, en gran medida, está gobernado por los números. El fútbol no es la excepción y Unión es uno de los 28 elencos que juegan en la Liga Profesional y persiguen objetivos superadores.

Está claro que de salvarse del descenso en la última fecha a este presente, con apenas algunos retoques, todo cambió para bien. Después se podrán gastar líneas en relación a un mercado de pases donde Unión no quiso participar. Y si lo hace, seguramente será con algún futbolista sin lugar ni protagonismo en otro lado.

Antes y después de la Copa América

La ilusión del hincha rojiblanco la generó este plantel, que no es el mismo que comenzó con victoria ante Banfield el 13 de mayo, con aquel agónico gol de Jerónimo Dómina.

El propio Cristian González hablaba de aprovechar al máximo ese inicio hasta que el certamen sufriera un paréntesis por la Copa América. Y apenas Instituto, con un gol de otro planeta, le impidió tener el 100% de los puntos en juego. Era todo satisfacción tras el 2-1 a San Lorenzo el 15 de junio.

Llegarían unos días de descanso, el regreso a los entrenamientos, y esa sangría que no esperaba Kily. No se fueron dos alternativos. Partió el lateral derecho y el mejor jugador de mitad de cancha para adelante. Un golpe que aún no puede el equipo asimilar, aunque lo emparche en tramos.

Compite pero la cosecha es escasa

El regreso de Unión fue en La Plata contra Estudiantes, el 21 de julio. No era para nada despreciable el 0 a 0. Pero las fechas posteriores, aún manteniendo en varios encuentros la valla invicta, apenas ganó dos encuentros, empató cuatro y perdió dos.

Es decir, el Tate reunió 10 unidades sobre 24 en disputa (41,66%), que lo mantiene expectante para todos aquellos que hablan de un fútbol competitivo y parejo. Una mirada pero no la absoluta. La realidad es clara: al equipo le cuesta cada vez más y perdió dos jugadores importantes que jamás fueron reemplazados.

Tal vez el devenir lo ubique a los rojiblancos donde desean estar: accediendo nuevamente a una Copa internacional. Peleando en todas las canchas, con muchas carencias y falta de jerarquía que decidieron no sumarle los responsables en hacerlo.

Como punto final, siempre viendo arriba al equipo, hay que decir que las cuatro paradas para ganar y llegar, aunque sea de manera transitoria a la punta, no la pudo aprovechar: empató con River, el VAR lo despojó en Córdoba, lo de Tigre fue una noche para el olvido y al humilde Riestra no lo pudo doblegar.