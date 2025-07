Aparecen nuevos nombres en Unión antes que cierre el libro de pases

Elías, de 28 años, ya tuvo un paso por el club en el año 2020, donde dejó una buena imagen antes de continuar su carrera en San Lorenzo. Ahora, tras quedar con el pase en su poder, se presenta como una posibilidad concreta en medio de la necesidad de reforzar el mediocampo tras la salida de Lionel Verde. Sin embargo, fue perdiendo fuerza y estaría más cerca de Tigre, justamente rival de este viernes.

Jalil Elías.jpg Antes que expire el mercado, apareció la opción de Elías para Unión, pero está más cerca de Tigre. UNO Santa Fe | José Busiemi

Otro que suena en Unión

Pero no es el único nombre que circula en las últimas horas. También resurgieron los rumores sobre Esteban Rolón, recientemente desvinculado de Boca. Sin embargo, en su momento las negociaciones no avanzaron por su alto salario y no está claro si esa situación cambió. Prefería incluso quedarse y no jugar a resignar dinero.

• LEER MÁS: Unión le dio la bienvenida al volante Augusto Solari

Desde la dirigencia tatengue se mantienen cautos pero activos, sabiendo que el tiempo apremia y que cualquier movimiento debe cerrarse antes de que venza el plazo reglamentario. Por ejemplo, por un posible reemplazante de Franco Pardo. Una baja más que sensible y que hace pensar. De igual, con las salidas de Lionel Verde y Francisco Pumpido se liberan más cupos para seguir negociando unas semanas más.

• LEER MÁS: ¿Cuánto hace que Unión no gana dos partidos al hilo como local por un torneo local?

Se viven horas decisivas en Santa Fe, donde el mercado todavía podría dar un giro de último momento.