Así se encuentra el historial entre Unión e Independiente Rivadavia

Unión e Independiente Rivadavia se verán las caras este sábado, desde las 16.45, en el estadio 15 de Abril, por la fecha 9 del Toreno Clausura.

20 de septiembre 2025 · 10:13hs
Así se encuentra el historial entre Unión e Independiente Rivadavia

Unión e Independiente Rivadavia volverán a encontrarse este sábado en el 15 de Abril, en un cruce que tiene una historia marcada por la supremacía tatengue.

LEER MÁS: Spahn: "Queremos respaldar a los jugadores formados en Unión"

A lo largo de los enfrentamientos entre Primera División y la Primera Nacional, ambos equipos se midieron en 15 ocasiones: Unión ganó 9 partidos, empataron 2 y la Lepra mendocina se impuso en 4.

Los últimos antecedentes de Unión vs Independiente Rivadavia

El antecedente más reciente no favorece al rojiblanco: el pasado 10 de marzo de 2025, en el estadio Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia se quedó con la victoria por 2-0 con un doblete de Luis Sequeira, uno de ellos de penal. Aquella tarde, el local terminó con un jugador menos tras la expulsión de Mauricio Cardillo.

LEER MÁS: Marcelo Estigarribia: "Madelón vive las 24 horas para Unión"

En cuanto a los distintos torneos, el reparto queda así: en la Liga Profesional jugaron dos veces, con una victoria por lado; en la Copa de la Liga hubo un solo cruce que ganó Unión; mientras que en la Primera Nacional se vieron las caras en 12 partidos, con 7 triunfos tatengues, 2 empates y 3 derrotas.

El último festejo rojiblanco se dio el 5 de junio de 2024, cuando se impuso por 1-0 con un gol de penal de Adrián Balboa. Y el último antecedente en el estadio 15 de Abril dejó un recuerdo aún más contundente: el 25 de febrero de 2024, Unión goleó 4-1, con tantos de Gonzalo Morales, Franco Pardo, Lucas Gamba y Mauro Luna Diale, mientras que Victorio Ramis descontó para los mendocinos.

