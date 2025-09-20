Uno Santa Fe | Unión | Unión

Un agrandado Unión expone la punta de la zona A ante Independiente Rivadavia

Unión, líder de la Zona A, recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza, desde las 16.45, en el 15 de Abril, por la fecha 9 del Torneo Clausura.

20 de septiembre 2025 · 09:30hs
Un agrandado Unión expone la punta de la zona A ante Independiente Rivadavia

La ilusión rojiblanca vuelve a latir fuerte en Santa Fe. Este sábado, desde las 16.45, Unión será local de Independiente Rivadavia de Mendoza por la novena fecha del Torneo Clausura 2025, en un encuentro que se podrá ver en vivo por TNT Sports.

Cómo llegan Unión e Independiente Rivadavia

El equipo de Leonardo Madelón llega al compromiso en un contexto inmejorable: es el puntero de la Zona A, acumula tres victorias consecutivas como visitante —algo que no ocurría desde hace más de dos décadas— y se consolida como uno de los más efectivos en ataque, con 13 goles en su haber.

LEER MÁS: Spahn: "Queremos respaldar a los jugadores formados en Unión"

Sin embargo, el entrenador mantiene la calma y evita que la euforia se transforme en presión: “Hay que ir despacio, sin hablar de campeonato”, avisó.

Enfrente estará la Lepra mendocina, un rival que no atraviesa su mejor momento en la Liga Profesional, pero que pisa fuerte en la Copa Argentina, donde ya se metió en semifinales tras superar a Tigre.

En el Clausura, los dirigidos por Alfredo Berti acumulan seis partidos con apenas una victoria, y su caída ante Lanús en La Fortaleza los dejó en el fondo de la tabla.

LEER MÁS: Los convocados en Unión para el partido ante Independiente Rivadavia

El choque tendrá un atractivo extra: Unión intentará defender su liderazgo y seguir estirando su racha positiva en casa, mientras que Independiente Rivadavia buscará dar un golpe anímico que lo saque del mal momento.

Probables formaciones de Unión e Independiente Rivadavia

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Leonard Costa, Iván Villalba, Sheyko Studer; Ezequiel Bonifacio, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Luciano Gómes; Matías Fernández; Sebastián Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Hora de inicio: 16.45.

Televisa: TNT Sports.

