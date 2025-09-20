Cómo le fue a Unión con Pablo Echavarría como árbitro

Unión recibirá a Independiente Rivadavia, desde las 16.45, con el objetivo de defender la punta de la Zona A. Pablo Echavarria, el hombre de negro.

Este sábado, desde las 16.45, disputarán Unión e Independiente Rivadavia de Mendoza un encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

El encuentro en el estadio 15 de Abril tendrá como juez principal a Pablo Echavarría, con la asistencia de Juan Pablo Belatti y Agustín Méndez en las bandas. El cuarto árbitro será Francisco Acosta, mientras que en la cabina del VAR estarán Leandro Rey Hilfer y Franco Acita.

Cómo les fue a Unión e Independiente Rivadavia con Echavarría

El historial del cordobés con el Tate muestra números equilibrados: 21 partidos, con 5 victorias, 11 empates y 5 derrotas. El primer antecedente se remonta al 28 de octubre de 2017, cuando Unión venció 2-0 a Godoy Cruz en Santa Fe con goles de Lucas Gamba y Diego Zabala. La última vez que lo condujo fue este año, el 2 de marzo, en el triunfo 1-0 ante Gimnasia con un tanto de Lionel Verde.

En cuanto a la Lepra mendocina, Echavarría la dirigió en 9 oportunidades, con 3 triunfos, 2 igualdades y 4 caídas. Su estreno fue en el 2-2 ante All Boys, en abril de 2017. Este 2025 ya estuvo en dos compromisos de Independiente Rivadavia: el 23 de abril, en la victoria 1-0 sobre Aldosivi, y el 30 de julio, en el 2-1 frente a Central Córdoba de Rosario.

Con estos números como antecedente, el árbitro cordobés tendrá la responsabilidad de un choque donde Unión intentará sostener su condición de puntero de la Zona A junto a Barracas Central, mientras que Independiente Rivadavia buscará dar el golpe en Santa Fe para salir del fondo de la tabla.