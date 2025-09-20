Este sábado, desde las 16.45, disputarán Unión e Independiente Rivadavia de Mendoza un encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.
Cómo le fue a Unión con Pablo Echavarría como árbitro
Unión recibirá a Independiente Rivadavia, desde las 16.45, con el objetivo de defender la punta de la Zona A. Pablo Echavarria, el hombre de negro.
Por Ovación
El encuentro en el estadio 15 de Abril tendrá como juez principal a Pablo Echavarría, con la asistencia de Juan Pablo Belatti y Agustín Méndez en las bandas. El cuarto árbitro será Francisco Acosta, mientras que en la cabina del VAR estarán Leandro Rey Hilfer y Franco Acita.
Cómo les fue a Unión e Independiente Rivadavia con Echavarría
El historial del cordobés con el Tate muestra números equilibrados: 21 partidos, con 5 victorias, 11 empates y 5 derrotas. El primer antecedente se remonta al 28 de octubre de 2017, cuando Unión venció 2-0 a Godoy Cruz en Santa Fe con goles de Lucas Gamba y Diego Zabala. La última vez que lo condujo fue este año, el 2 de marzo, en el triunfo 1-0 ante Gimnasia con un tanto de Lionel Verde.
En cuanto a la Lepra mendocina, Echavarría la dirigió en 9 oportunidades, con 3 triunfos, 2 igualdades y 4 caídas. Su estreno fue en el 2-2 ante All Boys, en abril de 2017. Este 2025 ya estuvo en dos compromisos de Independiente Rivadavia: el 23 de abril, en la victoria 1-0 sobre Aldosivi, y el 30 de julio, en el 2-1 frente a Central Córdoba de Rosario.
Con estos números como antecedente, el árbitro cordobés tendrá la responsabilidad de un choque donde Unión intentará sostener su condición de puntero de la Zona A junto a Barracas Central, mientras que Independiente Rivadavia buscará dar el golpe en Santa Fe para salir del fondo de la tabla.