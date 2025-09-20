Uno Santa Fe | Unión | Unión

Cómo le fue a Unión con Pablo Echavarría como árbitro

Unión recibirá a Independiente Rivadavia, desde las 16.45, con el objetivo de defender la punta de la Zona A. Pablo Echavarria, el hombre de negro.

Ovación

Por Ovación

20 de septiembre 2025 · 09:45hs
Pablo Echavarría

Pablo Echavarría

Este sábado, desde las 16.45, disputarán Unión e Independiente Rivadavia de Mendoza un encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

LEER MÁS: Los convocados en Unión para el partido ante Independiente Rivadavia

El encuentro en el estadio 15 de Abril tendrá como juez principal a Pablo Echavarría, con la asistencia de Juan Pablo Belatti y Agustín Méndez en las bandas. El cuarto árbitro será Francisco Acosta, mientras que en la cabina del VAR estarán Leandro Rey Hilfer y Franco Acita.

Cómo les fue a Unión e Independiente Rivadavia con Echavarría

El historial del cordobés con el Tate muestra números equilibrados: 21 partidos, con 5 victorias, 11 empates y 5 derrotas. El primer antecedente se remonta al 28 de octubre de 2017, cuando Unión venció 2-0 a Godoy Cruz en Santa Fe con goles de Lucas Gamba y Diego Zabala. La última vez que lo condujo fue este año, el 2 de marzo, en el triunfo 1-0 ante Gimnasia con un tanto de Lionel Verde.

LEER MÁS: Marcelo Estigarribia: "Madelón vive las 24 horas para Unión"

En cuanto a la Lepra mendocina, Echavarría la dirigió en 9 oportunidades, con 3 triunfos, 2 igualdades y 4 caídas. Su estreno fue en el 2-2 ante All Boys, en abril de 2017. Este 2025 ya estuvo en dos compromisos de Independiente Rivadavia: el 23 de abril, en la victoria 1-0 sobre Aldosivi, y el 30 de julio, en el 2-1 frente a Central Córdoba de Rosario.

Con estos números como antecedente, el árbitro cordobés tendrá la responsabilidad de un choque donde Unión intentará sostener su condición de puntero de la Zona A junto a Barracas Central, mientras que Independiente Rivadavia buscará dar el golpe en Santa Fe para salir del fondo de la tabla.

Unión Pablo Echavarría Independiente Rivadavia
Noticias relacionadas
union aclaro la modalidad de venta de entradas para el partido ante independiente rivadavia

Unión aclaró la modalidad de venta de entradas para el partido ante Independiente Rivadavia

maizon rodriguez: en union me siento comodo, el grupo me facilito adaptarme rapido

Maizon Rodríguez: "En Unión me siento cómodo, el grupo me facilitó adaptarme rápido"

independiente rivadavia se prepara para levantar cabeza ante el lider union

Independiente Rivadavia se prepara para levantar cabeza ante el líder Unión

Unión suma seis partidos sin perder en el 15 de Abril.

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Lo último

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

Cómo le fue a Unión con Pablo Echavarría como árbitro

Cómo le fue a Unión con Pablo Echavarría como árbitro

Un agrandado Unión expone la punta de la zona A ante Independiente Rivadavia

Un agrandado Unión expone la punta de la zona A ante Independiente Rivadavia

Último Momento
El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

Cómo le fue a Unión con Pablo Echavarría como árbitro

Cómo le fue a Unión con Pablo Echavarría como árbitro

Un agrandado Unión expone la punta de la zona A ante Independiente Rivadavia

Un agrandado Unión expone la punta de la zona A ante Independiente Rivadavia

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

La universidad pública, entre la gratuidad irrenunciable y un debate que se abre sobre el rol social de los egresados

La universidad pública, entre "la gratuidad irrenunciable" y un debate que se abre sobre el rol social de los egresados

Ovación
Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el Día del Club en Unión

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el "Día del Club" en Unión

Spahn: Queremos respaldar a los jugadores formados en Unión

Spahn: "Queremos respaldar a los jugadores formados en Unión"

Maizon Rodríguez: En Unión me siento cómodo, el grupo me facilitó adaptarme rápido

Maizon Rodríguez: "En Unión me siento cómodo, el grupo me facilitó adaptarme rápido"

Unión repite el equipo buscando su tercera victoria consecutiva

Unión repite el equipo buscando su tercera victoria consecutiva

Unión aclaró la modalidad de venta de entradas para el partido ante Independiente Rivadavia

Unión aclaró la modalidad de venta de entradas para el partido ante Independiente Rivadavia

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná