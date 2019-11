Atlético Tucumán dio el golpe y le paró el carro a Unión en el 15 de Abril

Unión estuvo lejos de su mejor versión y perdió este viernes por la noche 1-0 ante Atlético Tucumán en uno de los partidos que abrió la 13ª fecha de la Superliga. El único gol lo marcó Leandro Díaz, a los 28' del primer tiempo. De esta manera, el Tate dejó el invicto de seis partidos.

Atlético Tucumán dejó una mejor imagen al cabo del primer tiempo, sobre todo a la tenencia del balón, siendo más preciso que Unión, aun sin generar chances claras. Pero tuvo una y no la desaprovechó, cuando a los 28 minutos el Tate marcó muy mal en el fondo, un pelotazo largo habilitó a Lotti por izquierda, no llegó a cerrar Bottinelli y Lotti asistió Díaz quien, sin oposición, la empujó a la red.

El tate no tuvo claridad en los metros finales; fue todo demasiado forzado. Apenas un par de chispazos de Carabajal por izquierda, pero nada más que eso. Segundos antes del gol, Bou no llegó a conectar un pase de Acevedo y Lucchetti lo terminó anticipando. A los 31', remató cruzado Troyansky, pero no le dio dirección a su disparo que recorrió el área.

Los tucumanos se mostraron más atildados, con un plan de juego definido, tratando de adueñarse del balón y a partir de allí progresar en ataque. En tanto el Rojiblanco atropelló más de lo que intentó jugar. Se equivocó mucho en los pases y por eso le costó mucho trascender en ofensiva.

El gol en contra lo puso aún más impreciso y por eso en el final del primer tiempo Atlético terminó mejor plantado en la cancha y haciendo valer la experiencia de sus mediocampistas.

En el segundo tiempo, Unión mejoró algo, ya que como era lógico de suponer. Con la ventaja parcial el Decano se agrupó en su campo para apostar a la contra. Y casi convierte el segundo a los 6' con un remate de Acosta dentro del área que entre Moyano y Bottinelli terminaron neutralizando. Antes Unión pudo empatar con un centro de Corvalán que no llegó a conectar Bou.

Madelon mandó a la cancha a Cavallaro para darle mas fluidez al juego y en algún pasaje lo logró. Pero con el correr de los minutos, el Tate cayó nuevamente en las imprecisiones se lo observó apurado y eligiendo mal los caminos. Fue aceptable hasta la primera mitad del segundo tiempo, pero luego se diluyó.

Definió mal Martínez a los 25 con un disparo al primer palo cuando la jugada pedía centro atrás. El Tate dependía mucho de lo que pudiera hacer Carabajal o Cavallaro, ya que los demás no aportaban soluciones. Encima en los minutos finales Bottinelli de muy mal partido se hizo expulsar. Estaba amonestado y salto con el brazo golpeando a un rival y Pitana le sacó doble amarilla y roja.

En esa parte final Unión sacó a relucir toda su impotencia ante un rival con oficio que supo aguantar cuando fue apremiado y luego llevó el partido con tranquilidad. En virtud de los 90 minutos, se podrá decir también que Unión extraño a Mazzola. No tuvo un referente de área para al menos cuando no encontraba los caminos apostar a un pelotazo.

El Rojiblanco jugó mal y cortó una racha de seis partidos sin perder encima la próxima visita a Boca sin Bottinelli –expulsado– y Gómez Andrade, con cinco amarillas. No es para hacer un drama ni mucho menos, pero el equipo esta vez no tuvo respuestas como había sucedido en los anteriores partidos que aún con errores sacó un plus.

Formaciones

Unión: Sebastián Moyano; Damián Martínez Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli, Claudio Corvalán; Ezequiel Bonifacio; Jalil Elías, Nelson Acevedo, Gabriel Carabajal; Walter Bou y Franco Troyansky. DT: Leonardo Carol Madelón.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Dylan Gissi, Yonathan Cabral, Luciano Monzón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ariel Rojas, Augusto Lotti; Gonzalo Castellani y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Gol: PT 28' Leandro Díaz (A).

Cambios: PT 36' Lucas Melano x Lotti (A); ST ST 0' Juan Ignacio Cavallaro x Troyansky (U), 15' José Fernández x Castellani (A), 19' Maximiliano Cuadra x Elías (U), 28' Federico Milo x Corvalán (U), 36' Federico Bravo x Erbes (A).

Amonestados: Jonathan Bottinellli y Yeimar Gómez Andrade (U); Guillermo Acosta, Marcelo Ortiz y Dylan Gissi (A).

Expulsado: ST 39' Jonathan Bottinelli (U).

Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: 15 de Abril.