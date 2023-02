Luciano Aued habló con As Chile, donde hizo un repaso sobre su carrera en Universidad Católica, donde era gran referente, mientras que también se refirió a su llegada a Unión.

"Estoy muy contento y con la mayor ilusión posible de hacer las cosas bien en Unión", contó en una charla con AS vía Zoom que concedió Luciano Aued.

Cuando se le preguntó por la cláusula en su contrato con Unión, como consecuencia de su problema en el corazón, Luciano Aued reveló: "Después de lo que me pasó, obviamente que sale ese tema en cualquier club, persona o hincha y no se fijan mucho en los últimos seis meses. Y bueno, es una tranquilidad para mí y los demás, pero sobre todo para dejar en claro que me gusta ganarme la plata trabajando. Me considero una persona honesta y así me criaron mis padres. Sé que me siento bien, entonces le di la tranquilidad al club para que pongan esa cláusula por si algo sale mal. En Católica me pasó lo mismo".

Aued-Unión.jpg Prensa Unión

"-Yo les había dicho que no quería cobrar en el tiempo que estuviese afuera, pero el club no quiso. Entendieron que era algo que me había tocado y ellos podían costear eso. En ese caso estaba la confianza. Pero bueno, al llegar a un club nuevo es mejor ir por ahí. Poner una cláusula y que vean qué clase de persona es uno", agregó Luciano Aued, el experimentado volante que sumó Unión.

En cuanto a qué aprendió de la vida tras ese problema tan complejo, Luciano Aued contestó: "Fue un golpe duro. No esperaba pasar por esas situaciones siendo tan joven, pero uno va consultando con distintos especialistas y es un poco hereditario. Todos coinciden que no es normal para un deportista. Pero bueno, lo asumí y por suerte no me pasó nada grave y pude volver al fútbol. A los pocos días de la intervención ya quería empezar a moverme para sentirme vivo y tener en la mira el regreso".

Y volvió sobre la nueva etapa en su carrera que arrancó en Unión: "Lo fuimos digiriendo con la familia antes de tomar la decisión. Entendía que era necesario cerrar mi etapa, terminarla bien. Habían sido cinco años y medio maravillosos, donde la habíamos pasado bárbaro, y el club estaba muy contento conmigo. Querían que me quede, los hinchas igual, y eso es algo muy grato, muy lindo para mí, para mi familia, pues nos hicieron sentir como en casa. Lógicamente que no es fácil irse después de pasarla tan bien, pero uno deber tener la tranquilidad de que hace lo correcto. Uno también busca nuevos desafíos... Así es el deporte y la vida.

"En Chile me encontré con un país muy lindo, donde me recibieron muy bien. Como lo dije desde el primer día, entendía que en el lugar donde yo vivía no se reflejaba la realidad del país, pero sí me encontré con gente maravillosa. Siempre entendí que, más allá de los títulos que nos tocó conseguir, hay que ser respetuoso en la victoria y en la derrota. No hay que dejarse llevar por esa espuma momentánea que te da el éxito, que muchas veces confunde. Es saber entender que en el fútbol es el día a día y bueno, ‘si ya pasó esto, tenemos que seguir’, porque no podemos vivir de lo que pasó. Si ves lo mensajes que he dado, siempre después de conseguir algo, era de valorarlo mucho, porque costaba mucho. Y va a costar...", destacó Luciano Aued, quien seguramente el domingo debute como titular en Unión, en el choque ante Instituto, en el 15 de Abril.