Luego, recordó su paso por Unión: "Fue una etapa hermosa. Fueron mis primeros pasos en Primera y le agarré un cariño grande al club. Siempre lo recuerdo bien".

Sin embargo, luego reveló que tuvo sondeos para volver en este mercado: "Hubo algunos contactos con mi representante por parte del club. No sé bien después de lo que pasó, porque no se avanzó más. A uno siempre le gusta volver donde fue feliz y lo hicieron sentí bien".

augusto lotti Cruz Azul.jpg Augusto Lotti dijo que recibió sondeos de Unión.

"El fútbol argentino es muy competitivo siempre y uno extraña volver. Soy un jugador diferente al que estaba en Unión, con mucha más experiencia. Hay cosas que fui mejorando mi juego. Creo que le podría dar mucho más", añadió.

En el final, remató con su sensaciones al marcarle un gol a Independiente del Valle en el primer partido internacional de Unión en la Sudamericana: "Recuerdo con mucho cariño ese día, porque fue mi primer gol a nivel internacional".

Unión 2 independiente Del Valle (Ecu) 0 Copa Sudamericana

"No puede asegurar mi futuro. Conozco al técnico (Cristian González) y mi representante también, pero no pasó de ahí. Me gustaría volver", concluyó Augusto Lotti.