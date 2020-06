Canuto: "Lo que es Atlético Tucumán se lo debe a Azconzábal"

Unión se encuentra en plenas gestiones por sumar al nuevo entrenador, que llegue para reemplazar a Leonardo Madelón. Surgieron muchos entrenadores, donde parece que pican en punta Néstor Gorosito y Juan Manuel Azconzábal, quienes dirigieron a Ignacio Canuto, uno de los jugadores surgidos de las divisiones inferiores del Tate.

Tato Canuto habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020) donde comenzó contando cómo atraviesa la cuarentena y dijo: "Estamos bien, sanos con mi familia. Estoy en Buenos Aires, nos turnamos con la madre para cuidar a nuestras hijas. Todo esto es un caos pero por suerte estamos bien".

Luego se le preguntó a Canuto por una hipotética vuelta suya a Unión y reveló: "Estuve cerca de volver y no se dio, fue bastante frustrante para mí en ese momento. No se terminó dando por cuestiones que a veces fueron de mi lado. Cuando quise volver había jugadores que estaban funcionando bien en mi puesto. No se terminó dando no por falta de ganas sino por algunos impedimentos".

Luego, se le preguntó por Pipo Gorosito y Juan Manuel Azconzábal, sobre lo que el exjugador de Unión afirmó: "Tuve el privilegio de ser dirigido por los dos y me fue bien con los dos. El Vasco es un entrenador muy serio, muy serio. No lo conocía hasta que me llamó para ir a Atlético Tucumán. Es un pensamiento muy mío pero si lo tengo que resumir en un solo pensamiento, todo lo que es Atlético Tucumán es en gran parte gracias a Azconzábal. Es un técnico que dio vuelta al club en muchos sentidos, no solo en lo deportivo. Se interesó en muchas cosas más allá del resultado, a pesar que se le dieron. Me sorprendió mucho, hasta en Tigre cuando se fue el Lobo Ledesma yo lo recomendé. Tengo el mejor concepto de él".

image.png El Vasco Azconzábal parece picar en punta para suceder a Leo Madelón en Unión.

"En lo humano es frontal, no tiene vueltas, muy correcto. Y en la parte técnica es un entrenador muy serio y laburador, que te convence de su idea y de lo que quiere. Sus ideas dieron resultado en Atlético Tucumán, tanto dentro como fuera de la cancha transformó a un club, que hoy es modelo. Cuando llegué, por ejemplo tomábamos agua de un bidón. Obviamente que lo acompañaron los resultados", agregó Canuto sobre Azconzábal, uno de los grandes candidatos a tomar la conducción técnica de Unión.

En cuanto a la forma de juego de Azconzábal, Canuto afirmó: "Le gusta jugar bien, que sus equipos sean ofensivos y muy intensos. En eso es parecido a Pipo. Sus entrenamientos son intensos. Aunque también le gusta tener un orden".

Sobre Gorosito, otro de los candidatos a DT de Unión, Canuto dijo: "Lo tuve en Argentinos y Tigre. Diez años más lo volví a tener. Al margen de pasar por varios equipos vi cómo cambió el fútbol, en algunos casos para mejor, y en otra con una venta de humo. Pipo me sorprendió que agregando tecnología a su cuerpo técnico, era prácticamente el mismo entrenador. Así se puede ser muy efectivo, cuando se labura bien como propone él. Lo hace a todo muy rápido, en la primer impresión tiene un gran pantallazo de las cosas. Es un estudioso del fútbol. Veníamos de capas caídas y nos comentó que vio varios partidos, con una simpleza ajustó dos o tres cosas, y se le dieron los resultados. Dio vuelta una situación muy comprometedora".

image.png Gorosito no continuaría en Tigre y suena para ser el nuevo DT de Unión.

"No tenemos mucha información, hablé cuando se cumplió un año del título, pero hablamos de eso solamente. Se le vence su contrato, como a muchos de nosotros, no sé cuál es su situación con el club. En la Primera Nacional bajamos el nivel, todo lo contrario que ocurrió cuando llegó Pipo, que nos subió el nivel a todos los jugadores. En la pretemporada sentíamos que no le encontrábamos la vuelta, eso repercutió en el torneo. Fuimos muy irregular, el equipo apareció pero no lo supimos mantener", cerró Canuto sobre el futuro de Gorosito, candidato a DT de Unión, como entrenador de Tigre.