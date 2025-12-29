Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión afronta una Asamblea clave para revisar su presente económico e institucional

Este lunes 29 de diciembre, el club abrirá un espacio clave para analizar su situación institucional y económica, en una reunión que promete debate y atención política.

29 de diciembre 2025 · 07:13hs
Unión afronta una Asamblea clave para revisar su presente económico e institucional

Prensa Unión.

Unión vivirá este lunes una jornada trascendental a nivel institucional con la realización de la Asamblea General Ordinaria, instancia largamente esperada por los socios y que tendrá como eje central el tratamiento de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio N° 119, cerrado el 30 de junio de 2025. La convocatoria se desarrollará en el salón de usos múltiples de la sede de Avenida López y Planes 3513, con un primer llamado pautado para las 19 y un segundo para las 20.

El foco principal estará puesto en el resultado económico del período, que puertas adentro ya se anticipa como deficitario. Ese dato genera inquietud y expectativa entre los asociados, ya que permitirá dimensionar con mayor claridad el estado financiero del club y las decisiones adoptadas durante el último ejercicio. En ese contexto, la dirigencia dispuso con antelación la documentación contable, buscando que los socios lleguen informados y con margen para analizar los números antes del debate formal.

Más allá de lo estrictamente económico, la Asamblea también funcionará como termómetro del clima político interno. Las diferencias entre el oficialismo y la oposición siguen latentes, por lo que no se descartan cruces ni intervenciones de tono elevado durante el desarrollo de la reunión, un aspecto que suele marcar este tipo de encuentros en el mundo rojiblanco.

El orden del día contempla los siguientes puntos:

-Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior.

-Designación de dos socios para la firma del acta.

-Lectura y tratamiento de la Memoria y Balance del ejercicio N° 119.

Para poder participar, los asociados deberán ser socios plenos, tener la cuota social al día y presentarse con su DNI. La Asamblea aparece así como una instancia determinante, no solo para conocer en detalle la realidad económica de Unión, sino también para evaluar el pulso institucional y político del club de cara al futuro.

