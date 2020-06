Bottinelli: "El coronavirus no me va a retirar"

Mientras se encuentra a la espera de lo que pueda llegar a pasar con su contrato en Unión, ya que vence el próximo 30 de junio, el defensor Jonathan Bottinelli contó su deseo por volver a jugar antes de fin de año, aunque le da la impresión de que no podría ser posible debido a los incrementos de casos positivos por coronavirus en el país, sobre todo en Buenos Aires.

Mientras que en otra parte del diálogo, el capitán de Unión reveló: "Nosotros cuando hablamos con el gremio, manejamos la expectativa de que se pueda jugar este año, pero estamos viendo que los casos se incrementan y se está tornando complicado. Uno tiene que ser cauto y esperar a lo que decidan el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino".

"El resto tiene que estar a la espera de la mejor situación. Yo quiero volver ahora, pero no creo que estén dadas las condiciones. De todas maneras, el profe dijo que vamos a necesitar entre 30 y 40 días de adaptación", declaró Jonathan Bottinelli, capitán de Unión, en diálogo con Superfútbol.

Y el defensor de Unión agregó: "La mayoría de los jugadores no somos de salir mucho, tomamos bastantes recaudos, pero los médicos del club trabajan en hospitales y están expuestos. Ahí está más que nada el problema. El coronavirus no me va a retirar, lo voy a hacer solo. Por ahora tengo contrato hasta el 30 de junio, es una incertidumbre que uno tiene, pero estoy contento y feliz en Santa Fe, donde hace tiempo no hay contagios. La gente me quiere un montón y me siento muy a gusto, pero todo dependerá de los dirigentes y el nuevo entrenador".

Por último, el Bottinelli se mostró en contra de la quita de los descensos por dos años. " Yo creo que el torneo va a perder en calidad. Está bueno pelear por algo en todas las partes de la tabla para que sea competitivo y potenciar a todos los equipos, sobre todo a aquellos que nos representan a nivel internacional", concluyó.